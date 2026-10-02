Esce oggi 2 ottobre il nuovo singolo che farà parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est, la serie Sky in uscita il 9 ottobre. Un’anticipazione del nuovo album dell’artista, atteso il 30 ottobre, che accompagnerà il ritorno sullo schermo dell’universo musicale degli 883
Max Pezzali, torna con un nuovo capitolo musicale: dal 2 ottobre sarà disponibile Le_Ali, il singolo che anticipa il prossimo progetto dell’artista e conferma la sua capacità di raccontare le emozioni quotidiane attraverso un linguaggio diretto e immediato. Il brano si concentra sul desiderio di lasciarsi alle spalle dubbi e difficoltà, trasformando la musica in uno spazio di ripartenza e libertà. Le_Ali farà inoltre parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est, la serie in uscita il 9 ottobre disponibile su Sky e in streaming solo su NOW, e anticipa il nuovo album di Max Pezzali atteso il 30 ottobre.
Un nuovo capitolo musicale
Il testo ruota attorno alla necessità di cambiare punto di vista quando ci si trova davanti a un momento di incertezza. Le “ali” diventano il simbolo della possibilità di andare oltre i limiti, le paure e le situazioni che rischiano di trattenere, senza però negare le fragilità personali. La canzone suggerisce che ripartire non significhi cancellare ciò che è stato, ma trovare un nuovo modo di guardarlo e trasformarlo in esperienza.
Un percorso di consapevolezza
Al centro del brano c’è quindi un percorso di consapevolezza: prima di affrontare il futuro, è necessario riconoscere i propri dubbi e accettare anche le difficoltà attraversate. Da questa presa di coscienza nasce la spinta a non restare fermi e a recuperare fiducia nelle proprie possibilità. Le_Ali si presenta così come un invito a ricominciare con maggiore leggerezza, mantenendo il tono pop e personale che da sempre caratterizza la scrittura di Pezzali.
Libertà e cambiamento
Il singolo apre una fase musicale legata ai temi della libertà e del cambiamento, ma conserva l’attenzione dell’artista per le emozioni semplici e condivise. Attraverso una scrittura accessibile, Pezzali racconta una sensazione universale: quella di trovarsi davanti a una nuova partenza e di dover scegliere se lasciarsi bloccare dall’incertezza o provare a guardare avanti.
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Le_Ali: il testo
Eravamo giovani, troppo per la nostra età
Incasinati e stupidi, e sospesi lì a metà
Tra paura di sbagliare e bisogno di scappare
Per non sentirci piccoli, e darla vinta alla città
Sfigati simpatici, persi dietro una drum machine
Per imitare gli idoli, diventare i Run DMC
Senza soldi senza gloria, solo dei castelli in aria
Di sogni irrealizzabili, la tavernetta come il Queens
C’è una storia che si sente raccontare
Di quegli insetti che si ostinano a volare
Nonostante in teoria non lo potrebbero fare
E però non lo sanno perché hanno le ali nel cuore
Son passati secoli, e noi siamo ancora là
Non ho smesso di crederci, ora sto fuori città
Però quando vado in centro, mi avvicino e guardo dentro
Quei due matti improbabili, e la drum machine che va
E lo so che tutto passa e tutto cambia
E che quei momenti non tornano più
Però guada quei ragazzi quanta voglia
Di raccontare al mondo, a loro modo il loro mondo
E c’è una storia che si sente raccontare
Di quegli insetti che si ostinano a volare
Nonostante in teoria non lo potrebbero fare
E però non lo sanno perché hanno le ali nel cuore
E c’è una storia che si sente raccontare
Di gente che si rialza e continua a provare
Nonostante in teoria non lo dovrebbero fare
E però non lo sanno perché hanno le ali nel cuore
E c’è una storia che si sente raccontare
Di quegli insetti che continuano a volare
Nonostante in teoria non lo dovrebbero fare
E però non gli importa perché hanno le ali nel cuore