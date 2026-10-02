Max Pezzali , torna con un nuovo capitolo musicale: dal 2 ottobre sarà disponibile Le_Ali, il singolo che anticipa il prossimo progetto dell’artista e conferma la sua capacità di raccontare le emozioni quotidiane attraverso un linguaggio diretto e immediato. Il brano si concentra sul desiderio di lasciarsi alle spalle dubbi e difficoltà, trasformando la musica in uno spazio di ripartenza e libertà. Le_Ali farà inoltre parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est , la serie in uscita il 9 ottobre disponibile su Sky e in streaming solo su NOW , e anticipa il nuovo album di Max Pezzali atteso il 30 ottobre.

Il singolo apre una fase musicale legata ai temi della libertà e del cambiamento, ma conserva l’attenzione dell’artista per le emozioni semplici e condivise. Attraverso una scrittura accessibile, Pezzali racconta una sensazione universale: quella di trovarsi davanti a una nuova partenza e di dover scegliere se lasciarsi bloccare dall’incertezza o provare a guardare avanti.

Al centro del brano c’è quindi un percorso di consapevolezza: prima di affrontare il futuro, è necessario riconoscere i propri dubbi e accettare anche le difficoltà attraversate. Da questa presa di coscienza nasce la spinta a non restare fermi e a recuperare fiducia nelle proprie possibilità. Le_Ali si presenta così come un invito a ricominciare con maggiore leggerezza, mantenendo il tono pop e personale che da sempre caratterizza la scrittura di Pezzali.

Il testo ruota attorno alla necessità di cambiare punto di vista quando ci si trova davanti a un momento di incertezza. Le “ali” diventano il simbolo della possibilità di andare oltre i limiti, le paure e le situazioni che rischiano di trattenere, senza però negare le fragilità personali. La canzone suggerisce che ripartire non significhi cancellare ciò che è stato, ma trovare un nuovo modo di guardarlo e trasformarlo in esperienza.

Ottobre è il mese perfetto per le serate sul divano, e le piattaforme lo sanno: le novità in arrivo sono tantissime, tra grandi ritorni e titoli attesissimi. Su Netflix tornano Lupin, The Diplomat e Nobody Wants This, e Florence Pugh guida la nuova La valle dell'Eden. Su Disney+ Visione è protagonista di VisionQuest e American Horror Story riunisce i suoi personaggi storici. Prime Video punta su Mike Flanagan e sulla sua Carrie tratta da Stephen King, mentre su Sky e NOW torna la serie sugli 883

Le_Ali: il testo

Eravamo giovani, troppo per la nostra età

Incasinati e stupidi, e sospesi lì a metà

Tra paura di sbagliare e bisogno di scappare

Per non sentirci piccoli, e darla vinta alla città

Sfigati simpatici, persi dietro una drum machine

Per imitare gli idoli, diventare i Run DMC

Senza soldi senza gloria, solo dei castelli in aria

Di sogni irrealizzabili, la tavernetta come il Queens

C’è una storia che si sente raccontare

Di quegli insetti che si ostinano a volare

Nonostante in teoria non lo potrebbero fare

E però non lo sanno perché hanno le ali nel cuore

Son passati secoli, e noi siamo ancora là

Non ho smesso di crederci, ora sto fuori città

Però quando vado in centro, mi avvicino e guardo dentro

Quei due matti improbabili, e la drum machine che va

E lo so che tutto passa e tutto cambia

E che quei momenti non tornano più

Però guada quei ragazzi quanta voglia

Di raccontare al mondo, a loro modo il loro mondo

E c’è una storia che si sente raccontare

Di quegli insetti che si ostinano a volare

Nonostante in teoria non lo potrebbero fare

E però non lo sanno perché hanno le ali nel cuore

E c’è una storia che si sente raccontare

Di gente che si rialza e continua a provare

Nonostante in teoria non lo dovrebbero fare

E però non lo sanno perché hanno le ali nel cuore

E c’è una storia che si sente raccontare

Di quegli insetti che continuano a volare

Nonostante in teoria non lo dovrebbero fare

E però non gli importa perché hanno le ali nel cuore