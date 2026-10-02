Elodie in concerto, annunciate nuove date del tour 2027

La data zero è fissata il 24 aprile 2027 ad Ancona. Intanto cresce l'attesa per il nuovo album
L'Elodie-mania non si è mai fermata anche in questi mesi in cui l'artista romana è rimasta in ombra. Dunque l'annuncio dell'Elodie Show 2027 ha scatenato i fan e in due città, per l'esattezza Napoli e Bari, si è andati al raddoppio in quanto le first call sono andate sold out in poco più di un nano secondo. Dunque si aggiungono al calendario mercoledì 5 maggio al Teatro Palapartenope del capoluogo campano e domenica 8 maggio al PalaFlorio di quello pugliese. Cresce anche l'attesa per un nuovo progetto discografico. Il suo ultimo album , Mi Ami Mi Odi, uscito il 2 maggio 2025, si è dimostrato un progetto maturo e potente, che condensa sensualità, fragilità e forza in un racconto autentico e intimo. In quelle dodici tracce Elodie ha esplorato le mille sfumature delle relazioni che viviamo tutti noi: amori complicati e passionali, desideri irrisolti, momenti di solitudine, di realtà e voglia di ribellione. È un album che non cerca risposte ma racconta l’emozione e la realtà per quello che sono: chimica, caos, verità e coraggio, che si fondono con i generi che attraversano l’album, tra urban, elettronica, pop e R&B. Elodie firma così il suo progetto più personale, dove ogni canzone è una scena e ogni scena un riflesso di chi siamo davvero o chi pensiamo di essere. Ora aspettiamo una nuova pagina della sua storia artistica.
ELODIE TORNA NEI PALAZZETTI
Elodie, dopo un anno di pausa lontano dalla musica, nel 2027 torna con Elodie Show 2027. La tournée prodotta da Vivo Concerti la vede nuovamente protagonista sul palco dei principali palasport italiani. Il tour partirà sabato 24 aprile dal Palaprometeo di Ancona (data zero), farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma giovedì 29 aprile, per poi proseguire con due date al Teatro Palapartenope di Napoli: martedì 4 maggio (piena!) e mercoledì 5 maggio. Sarà al Palaflorio di Bari: sabato 8 (piena!) e domenica 9 maggio e continuerà giovedì 13 maggio all’Unipol Forum di Milano. A Firenze, al Mandela Forum, arriverà martedì 18 maggio, per concludersi infine sabato 22 maggio, all’Unipol Arena di Bologna.
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