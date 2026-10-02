Elodie in concerto, annunciate nuove date del tour 2027

L'Elodie-mania non si è mai fermata anche in questi mesi in cui l'artista romana è rimasta in ombra. Dunque l'annuncio dell'Elodie Show 2027 ha scatenato i fan e in due città, per l'esattezza Napoli e Bari, si è andati al raddoppio in quanto le first call sono andate sold out in poco più di un nano secondo. Dunque si aggiungono al calendario mercoledì 5 maggio al Teatro Palapartenope del capoluogo campano e domenica 8 maggio al PalaFlorio di quello pugliese. Cresce anche l'attesa per un nuovo progetto discografico. Il suo ultimo album , Mi Ami Mi Odi, uscito il 2 maggio 2025, si è dimostrato un progetto maturo e potente, che condensa sensualità, fragilità e forza in un racconto autentico e intimo. In quelle dodici tracce Elodie ha esplorato le mille sfumature delle relazioni che viviamo tutti noi: amori complicati e passionali, desideri irrisolti, momenti di solitudine, di realtà e voglia di ribellione. È un album che non cerca risposte ma racconta l’emozione e la realtà per quello che sono: chimica, caos, verità e coraggio, che si fondono con i generi che attraversano l’album, tra urban, elettronica, pop e R&B. Elodie firma così il suo progetto più personale, dove ogni canzone è una scena e ogni scena un riflesso di chi siamo davvero o chi pensiamo di essere. Ora aspettiamo una nuova pagina della sua storia artistica.