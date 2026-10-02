Giulia Bevilacqua, i film e le serie tv più famose con l'attrice. FOTO

Giulia Bevilacqua, film e serie tv più famose con l'attrice di Tutto l'amore che resta
Su Rai 1 è appena partita Tutto l'amore che resta, la nuova fiction in cui Giulia Bevilacqua recita accanto a Raoul Bova. È l'ultimo capitolo di una carriera lunga oltre vent'anni, tra serie di prima serata, commedie per il cinema e incursioni a teatro. Dagli esordi nei videoclip al successo con Distretto di Polizia, fino ai film con Pieraccioni e Giallini, ecco le tappe principali del percorso dell'attrice romana