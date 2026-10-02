Giulia Bevilacqua, i film e le serie tv più famose con l'attrice. FOTO

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Tutto l'amore che resta, la nuova serie con Giulia Bevilacqua, è ambientata nel liceo Helen Keller di Frascati, un istituto immaginario dove ragazzi con disabilità e compagni studiano fianco a fianco. Bova è Stefano Fogli, fondatore e preside della scuola, mentre Bevilacqua presta il volto a Michela, ispettrice del ministero e sua ex compagna. Le prossime puntate vanno in onda il 6, 13, 20 e 27 ottobre su Rai 1.

Tutto l'amore che resta, trama e cast della serie tv con Raul Bova da stasera in tv