Paris Fashion Week, la sfilata di Balenciaga Primavera/Estate 2027. FOTO
Nella Ville Lumière sono arrivati gli estimatori di Balenciaga e i fedelissimi di Pierpaolo Piccioli, tutti con un posto in prima fila al fashion show della iconica Maison. Agli arrivi, una parata di look con soprabiti di pelle dallo stile ultra riconoscibile, perfetti per l'autunno parigino. Isabelle Huppert e Sarah Pidgeon, protagoniste dello street style, si fanno portavoce dello stile quotidiano e lussuoso, che strizza l'occhio alla Couture promosso dallo stilista italiano
A cura di Vittoria Romagnuolo