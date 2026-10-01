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A Parigi è il quarto giorno di sfilate della Fashion Week stagionale che andrà avanti fino al prossimo 6 ottobre ed è l'ora del fashion show di Balenciaga, sostenuto dalla presenza di molte delle star che scelgono regolarmente le creazioni della iconica Maison del lusso ispano-francese per le loro uscite pubbliche più imporanti e per il guardaroba di tutti i giorni. Balenciaga, del resto, è un brand che produce sia Haute Couture raffinatissima che soluzioni di stile da indossare quotidianamente, questi i look di Milly Alcock e Shaileene Woodley.

Paris Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2027