Jim Carrey ha sposato Min Ah

Il matrimonio tra l'attore e l'attrice e attivista di Los Angeles è stato celebrato dopo diversi anni di relazione e sette mesi dopo l'apparizione insieme ai Premi César, in Francia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Jim Carrey, 64 anni, ha sposato la sua compagna di lunga data, Min Ah. Il matrimonio è stato celebrato sette mesi dopo che la coppia è stata fotografata insieme in Francia in occasione dei Premi César. Durante la cerimonia di premiazione, l’attore aveva tenuto un discorso in lingua francese, dove aveva citato proprio Min Ah. “Grazie alla meravigliosa famiglia, a mia figlia Jane e a mio nipote Jackson. Vi amo ora e per sempre. Grazie alla mia sublime compagna, Min Ah”, aveva detto. “Ti amo, Min Ah. E infine, grazie all’uomo più divertente che abbia mai conosciuto: mio padre, Percy Joseph Carrey, che mi ha insegnato il valore dell’amore, della generosità e della risata”.

LA RICERCA DELLA TRANQUILLITÀ Jim Carrey è noto per la riservatezza che mantiene riguardo alla sua vita privata. In ogni caso, l’attore e la moglie stanno insieme ormai da diversi anni. Già nel febbraio 2022, infatti, il sito web Just Jared aveva pubblicato alcune foto della coppia mentre usciva dallo spettacolo comico di beneficenza presentato da Judd Apatow presso il locale Largo a Los Angeles. Nell’aprile dello stesso anno, in un’intervista rilasciata ad Access Hollywood per parlare del suo ruolo nella pellicola Sonic 2 – Il film, Carrey aveva scherzato dicendo che avrebbe potuto abbandonare la recitazione per godersi una “vita tranquilla”. Quando il conduttore Kit Hoover gli aveva chiesto se stesse parlando sul serio, l’attore aveva risposto: “Sto parlando abbastanza sul serio”. Aveva poi aggiunto: “Dipende. Se gli angeli mi portassero una sorta di sceneggiatura scritta in inchiostro dorato che mi dicesse che sarà davvero importante che le persone la vedano, potrei continuare su questa strada. Ma per ora mi prendo una pausa”. Aveva anche raccontato di apprezzare la sua vita lontano dalle apparizioni pubbliche: “Mi piace molto la mia vita tranquilla, amo dipingere su tela, amo la mia vita spirituale e sento – e questa è una cosa che forse non sentirete mai più dire da un’altra celebrità finché esisterà il tempo – di avere abbastanza”. Approfondimento Il Grinch, in sviluppo il sequel con Jim Carrey e di Ron Howard