Il Grinch, in sviluppo il sequel con Jim Carrey e di Ron Howard

Jim Carrey e Ron Howard potrebbero ritornare nel paese di Chinonsò. Universal e Imagine Entertainment stanno sviluppando un sequel del film natalizio Il Grinch , che proprio il regista aveva diretto nel 2000 e che aveva visto l’attore nei panni del misantropo, verde e peloso protagonista che odiava il Natale. La pellicola aveva incassato oltre 350 milioni di dollari, una cifra enorme per l’epoca. Ora, sembra che sia Carrey, sia Howard potrebbero tornare nel nuovo progetto. Inoltre, Brian Grazer, co-fondatore di Imagine insieme a Howard, potrebbe tornare come produttore del film. Le trattative sono in corso, e il progetto potrebbe fallire. Tuttavia, se dovesse proseguire, Alec Berg (Barry e Silicon Valley), Jeff Schaffer (Life, Larry and the Pursuit of Happiness) e David Mandel (Veep – Vicepresidente incompetente) dovrebbero firmare la sceneggiatura. Tutti e tre hanno già lavorato alla sitcom Curb Your Enthusiasm e al film Il gatto...e il cappello matto con Mike Myers, ispirato ai libri e ai fumetti originali Il gatto col cappello di Dr. Seuss, candidato a diversi Razzie Awards e vincitore del premio Peggior pretesto per un film attuale. L’amministratrice delegata Susan Brandt supervisionerà il progetto per conto di Dr. Seuss Enterprises. La vicepresidente senior per lo sviluppo della produzione e i progetti speciali Britt Hennemuth e la responsabile creativa Christina Hoffrogge supervisioneranno il progetto per conto di Universal.

JIM CARREY, LA CARRIERA

Jim Carrey è stata una delle più grandi star degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Ha recitato, tra gli altri, nei film Peggy Sue si è sposata (1986) di Francis Ford Coppola, Ace Ventura – L’acchiappanimali (1994) di Tom Shadyac, The Mask (1994) di Chuck Russell, Scemo & più scemo (1994) di Peter Farrelly, Batman Forever (1995) di Joel Schumacher, Ace Ventura – Missione Africa (1995) di Steve Oedekerk, The Truman Show (1998) di Peter Weir, Il Grinch (2000) di Ron Howard, Se mi lasci ti cancello (2004) di Michel Gondry, Yes Man (2008) di Peyton Reed, A Christmas Carol (2009) di Robert Zemeckis, e nei più recenti Sonic – Il film (2020), Sonic 2 – Il film (2022), Sonic 3 – Il film (2024) e Sonic 4 – Il film (2027), tutti di Jeff Fowler e dove interpreta il ruolo del Dottor Robotnik. In passato, l’attore aveva già dichiarato di essere disponibile a interpretare ancora una volta il Grinch, nonostante si fosse scoraggiato per l’intenso procedimento di trucco del primo film, che lui avrebbe invece sostituito volentieri con la tecnica della motion capture. “Oh mamma mia, se solo riuscissimo a realizzare il Grinch”, aveva detto a ComicBook.com nel 2024. “Il problema è che, il giorno delle riprese, mi truccavo tantissimo e facevo fatica a respirare. È stato un processo estremamente estenuante. Pensavo sempre ai bambini. “È per i bambini. È per i bambini. È per i bambini”. E ora, con la motion capture e cose del genere, potrei essere libero di fare altre cose. In questo mondo tutto è possibile”. Nel 2018 la saga cinematografica si è arricchita con il film d’animazione Il Grinch, basato sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss. Il protagonista è doppiato da Benedict Cumberbatch nella versione originale e da Alessandro Gassman nella versione italiana.