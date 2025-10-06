Un'eroica impresa militare al centro della nuova pellicola del regista due volte premio Oscar per A Beautiful Mind. I protagonisti, amatissimi dal pubblico, sono reduci da set importanti e premi prestigiosi
Lei, protagonista di uno dei film più chiacchierati del momento Il diavolo veste Prada 2, e lui, Kylo Ren nella trilogia di successo mondiale Star Wars: Anne Hathaway e Adam Driver saranno i protagonisti del nuovo film di Ron Howard, Alone at Dawn. Si tratta di un dramma militare ispirato a una storia vera e ambientato in Afghanistan, distribuito da Amazon MGM Studios, che promette di combinare azione intensa e grande profondità emotiva.
DUE PROTAGONISTI AMATISSIMI
Non solo Il Diavolo Veste Prada e la trilogia di Guerre Stellari, i due attori protagonisti della pellicola di Ron Howard sono figure di riferimento fondamentali di una certa generazione di film. Anne Hathaway ha costruito una carriera di grande versatilità, passando con naturalezza da ruoli leggeri a performance drammatiche di forte impatto emotivo. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Les Misérables (2012), e in precedenza aveva ricevuto una nomination per Rachel Getting Married (2008). Tra i suoi ruoli più celebri spiccano The Devil Wears Prada (2006), che l’ha consacrata come icona del grande schermo, e The Intern (2015), dove ha mostrato una chimica perfetta con Robert De Niro. Recentemente ha completato le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan.
Adam Driver è noto per la sua presenza magnetica e per la capacità di rendere i suoi personaggi intensi e complessi. Ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per Marriage Story (2019) e ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia per Hungry Hearts (2014). Nel 2025 ha ottenuto il Leone d’Oro al Festival di Venezia per Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, un film che esplora intricate dinamiche familiari attraverso tre storie interconnesse.
DI COSA PARLA IL FILM
Alone at Dawn, racconta la straordinaria vicenda di John Chapman, un operatore del Combat Control dell’Air Force che, nel 2002, si sacrificò per salvare oltre 20 compagni dei Navy SEAL durante una missione in Afghanistan. Considerato inizialmente morto, Chapman si risvegliò e continuò a combattere da solo, un atto di eroismo che gli valse la Medaglia d’Onore postuma. La storia si concentra anche sull’ufficiale dell’intelligence interpretata da Anne Hathaway, che anni dopo intraprende un’indagine per far riconoscere il coraggio di Chapman, portando infine al conferimento della medaglia. Adam Driver veste i panni di Chapman, mentre Hathaway interpreta la donna che ha lottato per il suo riconoscimento.
LO STILE "STORICO" DI RON HOWARD
Il regista è da sempre pioniere del genere storico con il racconto di vicende legate a fatti realmente accaduti o persone realmente esistite. Tra i suoi film storici più noti spiccano Apollo 13 (1995), un dramma spaziale nominato a nove Oscar, e A Beautiful Mind (2001), il biopic sul matematico John Nash che gli valse due Oscar. Altri lavori significativi includono Cinderella Man (2005), dedicato al mondo della boxe, Frost/Nixon (2008), un ritratto della politica americana, e Rush (2013), che esplora la Formula 1 degli anni ’70. Più recentemente ha diretto il thriller Eden (2024) (VIDEO) e il documentario Pavarotti (2019).
