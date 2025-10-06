Lei, protagonista di uno dei film più chiacchierati del momento Il diavolo veste Prada 2 , e lui, Kylo Ren nella trilogia di successo mondiale Star Wars: Anne Hathaway e Adam Driver saranno i protagonisti del nuovo film di Ron Howard, Alone at Dawn. Si tratta di un dramma militare ispirato a una storia vera e ambientato in Afghanistan, distribuito da Amazon MGM Studios, che promette di combinare azione intensa e grande profondità emotiva.

DUE PROTAGONISTI AMATISSIMI

Non solo Il Diavolo Veste Prada e la trilogia di Guerre Stellari, i due attori protagonisti della pellicola di Ron Howard sono figure di riferimento fondamentali di una certa generazione di film. Anne Hathaway ha costruito una carriera di grande versatilità, passando con naturalezza da ruoli leggeri a performance drammatiche di forte impatto emotivo. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Les Misérables (2012), e in precedenza aveva ricevuto una nomination per Rachel Getting Married (2008). Tra i suoi ruoli più celebri spiccano The Devil Wears Prada (2006), che l’ha consacrata come icona del grande schermo, e The Intern (2015), dove ha mostrato una chimica perfetta con Robert De Niro. Recentemente ha completato le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan.

Adam Driver è noto per la sua presenza magnetica e per la capacità di rendere i suoi personaggi intensi e complessi. Ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per Marriage Story (2019) e ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia per Hungry Hearts (2014). Nel 2025 ha ottenuto il Leone d’Oro al Festival di Venezia per Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, un film che esplora intricate dinamiche familiari attraverso tre storie interconnesse.