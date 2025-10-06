Paris Fashion Week, vip alle sfilate, da Anne Hataway a Lana del Rey

1/43 ©Getty

Elodie è una delle celebrità italiane in questi giorni a Parigi per la Settimana della Moda. La popstar e attrice è stata una delle star del fashion show de L'Oréal Paris che si è svolto all'Hotel de Ville il 29 settembre, prima giornata della Paris Fashion Week. All'evento collaterale alle sfilate in caledario, in programma dal 29 settembre al 7 ottobre, l'artista romana ha incantato i presenti con un favoloso abito da sera di Giorgio Armani, un modello decorato e senza spalline, perfetto per un look a due toni: rosso e nero

