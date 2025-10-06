Paris Fashion Week, vip alle sfilate, da Anne Hataway a Lana del Rey

Paris Fashion Week, le star sul front row delle sfilate, da Anne Hathaway a Lana Del Rey
Tantissime le star sbarcate nella capitale francese per le presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2026, in corso fino al prossimo 7 ottobre. Le loro apparizioni per le strade di Parigi ci permettono di scoprire in anteprima stili e tendenze. Lo spettacolo, come sempre, inizia sul front row. Pure la passerella, calcata anche da indossatrici d'eccezione, offre spunti interessanti
A cura di Vittoria Romagnuolo