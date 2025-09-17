Jaden Smith primo direttore creativo dell'uomo di Louboutin

A quindici anni dalla nascita della linea maschile del marchio, da Christian Louboutin arriva il primo direttore creativo : Jaden Smith , attore , rapper e influencer classe 1998 , con un importante seguito sui social media e un ancora più importante cognome, quello dell'attore di Io sono leggenda. Jaden Smith, che tra i suoi molteplici talenti ha anche uno spiccato senso dello stile, è stato scelto dal fondatore del marchio di calzature dalla suola rossa per prendere in mano la linea maschile, accessori compresi. Il debutto è atteso a gennaio 2026 con una capsule collection che include anche pelletteria e scarpe, naturalmente.

Un outsider che entusiasma il fondatore della Maison

Jaden Smith ha accettato con entusiasmo l'incarico che, da outsider della moda, è anche una grande sfida. Il ventottenne ha anticipato che plasmerà il futuro della Maison attraverso la sua prospettiva.

L'incontro con Louboutin è avvenuto nel 2019, dunque, dieci anni dopo la creazione della linea maschile, nata come espansione di quella femminile, cuore pulsante del business del brand.

Christian Louboutin, che si è esposto in prima persona nel video che dà il benvenuto a Smith ha dichiarato: “Quando ho incontrato Jaden per la prima volta, l'ho trovato adatto per la Maison, il suo mondo è ricco e multidimensionale, il suo stile e la sua sensibilità culturale sono ispiratori e la sua curiosità e apertura sono notevoli".

La presentazione del nuovo arrivato prosegue con un augurio per l'immediato futuro: "Sentivo che con la sua direzione creativa la nostra collezione uomo si sarebbe evoluta in modo emozionante e dinamico. (...) Non vedo l'ora di divertirmi lavorando con lui alle nostre collezioni uomo. ”