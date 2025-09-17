Jaden Smith primo direttore creativo dell'uomo di Louboutin

L'attore e rapper e influencer, figlio di Will e Jada Pinkett Smith, assume da questo momento la direzione creativa della linea maschile del brand di calzature dalla iconica suola rossa. La nomina annunciata con un video social in cui il designer francese gli passa il testimone
A quindici anni dalla nascita della linea maschile del marchio, da Christian Louboutin arriva il primo direttore creativo: Jaden Smith, attore, rapper e influencer classe 1998, con un importante seguito sui social media e un ancora più importante cognome, quello dell'attore di Io sono leggenda.
Jaden Smith, che tra i suoi molteplici talenti ha anche uno spiccato senso dello stile, è stato scelto dal fondatore del marchio di calzature dalla suola rossa per prendere in mano la linea maschile, accessori compresi.
Il debutto è atteso a gennaio 2026 con una capsule collection che include anche pelletteria e scarpe, naturalmente.
Il video social con la nomina ufficiale
Comincia, in casa Louboutin, l'era di Jaden Smith, lo prova ufficialmente il video pubblicato sul profilo Instagram del brand (contenuto condiviso anche su quello del nuovo direttore creativo), una clip dalle atmosfere solenni e teatrali nella quale il designer fracese passa le consegne al nuovo arrivato in un trionfo di vernice rosso lacca, tonalità iconica che rende riconoscibili le creazioni della Maison.
Jaden Smith, investito del nuovo ruolo, si è mostrato col viso e il corpo dipinto di rosso. Per l'occasione, ha anche ripulito il suo profilo sul social di Meta, seguito da oltre 19 milioni di follower, da ogni altro contenuto che non riguardi la sua nuova avventura professionale.
Il nuovo direttore creativo si stabilirà a Parigi dove nei prossimi mesi lavorerà alla collezione che segnerà il suo debutto durante la Settimana della Moda di gennaio.
Si tratterà di una collezione piccola ma completa di tutto, scarpe incluse.
Un outsider che entusiasma il fondatore della Maison
Jaden Smith ha accettato con entusiasmo l'incarico che, da outsider della moda, è anche una grande sfida. Il ventottenne ha anticipato che plasmerà il futuro della Maison attraverso la sua prospettiva.
L'incontro con Louboutin è avvenuto nel 2019, dunque, dieci anni dopo la creazione della linea maschile, nata come espansione di quella femminile, cuore pulsante del business del brand.
Christian Louboutin, che si è esposto in prima persona nel video che dà il benvenuto a Smith ha dichiarato: “Quando ho incontrato Jaden per la prima volta, l'ho trovato adatto per la Maison, il suo mondo è ricco e multidimensionale, il suo stile e la sua sensibilità culturale sono ispiratori e la sua curiosità e apertura sono notevoli".
La presentazione del nuovo arrivato prosegue con un augurio per l'immediato futuro: "Sentivo che con la sua direzione creativa la nostra collezione uomo si sarebbe evoluta in modo emozionante e dinamico. (...) Non vedo l'ora di divertirmi lavorando con lui alle nostre collezioni uomo. ”
