Paris Fashion Week, la sfilata di Christian Dior Primavera/Estate 2026

3/14 ©Getty

La collezione Donna per la Primavera/Estate 2026 di Christian Dior è un'estensione, più poetica e sognante, di quanto visto in passerella per l'Uomo lo scorso giugno, altra sfilata che ha fatto alzare in piedi la platea. Lo stilista ha un'idea precisa del marchio ma ha anche una concezione giovane e portabile della moda. L'idea di classicità è nei dettagli e in un certo spirito romantico. Abbondano i capi in denim, le minigonne e le stampe floreali di stampo vintage. Le tonalità sono polverose

Paris Fashion Week, Dior è giovane. Debutto da standing ovation per Jonathan Anderson