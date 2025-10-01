Paris Fashion Week, la sfilata di Christian Dior Primavera/Estate 2026

Esplora tutte le offerte Sky
Paris Fashion Week, la sfilata P/E 2026 di Dior, una fiaba firmata Jonathan Anderson. FOTO

Per Jonathan Anderson Dior è un sogno che si nutre dell'aria densa dei saloni di Parigi, del fascino delle figure dei dipinti, della maestosità degli stucchi, del richiamo dell'aristocrazia dei secoli passati. Una favola che può - e deve - essere riportata alla contemporaneità ma non senza una buona dose di romanticismo, essenziale in questo momento per addolcire l'anima. In piedi per il debutto della prima collezione Donna anche le star, da Johnny Depp a Charlize Theron e Jisoo

A cura di Vittoria Romagnuolo

Per Jonathan Anderson Dior è un sogno che si nutre dell'aria densa dei saloni di Parigi, del...

