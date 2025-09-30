Zara, la collezione per il 50esimo anniversario del marchio

Esplora tutte le offerte Sky
Zara, la collezione del 50° anniversario firmata da guest designer come Naomi e Guadagnino

Spettacolo fotogallery
15 foto
Courtesy Zara

Moda, stile e il sostegno a diverse cause solidali. Il brand fondato nel 1975 da Amancio Ortega celebra l'importante anniversario con una collezione davvero speciale firmata da grandi nomi della moda, della musica e delle arti. "50 Pieces, 50 Creators", disponibile dal 6 ottobre in store e online, sarà presentata a Parigi in anteprima, durante la Settimana della Moda. Ecco una selezione dei pezzi in vendita e l'elenco dei nomi che hanno partecipato al progetto

A cura di Vittoria Romagnuolo

