La sfilata di Balenciaga P/E 2026, debutto di Piccioli a Parigi. FOTO

Paris Fashion Week, la Primavera/Estate 2026 di Balenciaga, debutto di Pierpaolo Piccioli

In un momento storico in cui la moda lotta per esprimere la sua rilevanza e la sua centralità nel mondo dell'arte, Pierpaolo Piccioli mette al centro della sua ricerca la persona come abitante del mondo reale. La raccolta dello stilista italiano si traduce in un dialogo con la storia remota e recente della Maison che lo ha accolto da quattro mesi, una collezione contemporanea che va oltre l'omaggio al fondatore Cristóbal Balenciaga. Ospiti Meghan Markle, Anne Hathaway e Laura Pausini

A cura di Vittoria Romagnuolo

