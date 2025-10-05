La sfilata di Balenciaga P/E 2026, debutto di Piccioli a Parigi. FOTO

4/14 ©Getty

Piccioli sfila al numero 40 di Rue de Sèveres, cuore pulsante di Balenciaga e della sua storia remota e recente. La sua collezione non è un atto di rottura con la tradizione del marchio né l'inizio di un discorso inedito. La Spring/Summer 2026 è un dialogo con i precedenti direttori creativi di Balenciaga, specie gli ultimi, Nicolas Ghesquière, Alexander Wang e Demna cui Piccioli paga tributo. L'obiettivo è portare in passerella una moda spendibile nel mondo d'oggi la cui attitude è assolutamente couture