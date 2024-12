Cene e pranzi di Natale, le scene più famose dei film. FOTO

4/12 YouTube

"GREMLINS" - Anche Gremlins di Joe Dante (1984) è ambientato durante le feste. Inizia con lo sfortunato inventore Rand Peltezer che in un negozio di cianfrusaglie cinesi scopre uno strano animaletto chiamato mogwai (che è la traduzione di mostro, ma lui non conosce il cantonese). Ne porta uno a casa come regalo di Natale per il figlio. In poco tempo si riproduce e nasce una squadra di creature cattive. Si riversano in cucina, dove assaliscono i biscotti preparati per le vacanze. Scelta sbagliata: la padrona di casa non tollera chi rovina il suo cibo

I migliori film sulla cena di Natale