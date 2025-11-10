Il Grinch, la reunion di Jim Carrey e Taylor Momsen dopo 25 anni

Jim Carrey e Taylor Momsen, rispettivamente interpreti del protagonista e della piccola Cindy Lou, si sono rivisti sul red carpet della Rock & Roll Hall of Fame 2025, al Peacock Theater di Los Angeles
Reunion per Jim Carrey (FOTO) e Taylor Momsen, protagonisti del classico natalizio Il Grinch. A venticinque anni di distanza dall’uscita dell’amata pellicola diretta da Ron Howard, i due attori si sono rivisti in occasione della cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame 2025.
il grinch, la reunion dei protagonisti
Jim Carrey e Taylor Momsen hanno rispettivamente interpretato il protagonista e la piccola Cindy Lou nel classico natalizio Il Grinch. Dopo venticinque anni dalla distribuzione del film, i due attori si sono rivisti sul red carpet della Rock & Roll Hall of Fame 2025, in scena al Peacock Theater di Los Angeles. La reunion dei due attori ha immediatamente catturato l’attenzione dei fotografi presenti. L’attrice ha poi rilanciato una foto del momento sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.
Nel corso di un’intervista rilasciata a Call Her Daddy, l’attrice ha rivelato di non aver mai visto il vero volto di Jim Carrey durante le riprese del film: “Non sapevo chi fosse Jim fino alla première e qualcuno ha dovuto indicarmelo”. Taylor Momsen ha aggiunto: “Mi chiedono spesso se mi abbia spaventato perché credo che molti bambini fossero spaventati dal Grinch. Non mi ha mai fatto paura. Per me, è sempre stato Jim, ed è sempre stato truccato. Era molto protettivo nei miei confronti. Era molto gentile, super divertente, super vivace, assolutamente fantastico”.
Intervistata in esclusiva da People, l’attrice ha aggiunto: “Da giovane osservare un artista al lavoro che prende la sua arte così seriamente ha avuto un impatto davvero potente e duraturo su di me, ora che sono adulta. E sono entusiasta di poterglielo dire ora che sono cresciuta".
Il Grinch, diretto da Ron Howard (FOTO), è tra i film natalizi più amati nella storia del cinema. Distribuito nel 2000, la pellicola ha immediatamente conquistato il pubblico e la critica incassando oltre 340 milioni di dollari al botteghino internazionale. Ricordiamo anche la statuetta nella categoria Migliori trucco e acconciatura alla 73esima edizione degli Academy Awards.
Intervistato da ComicBook, Jim Carrey ha dichiarato di essere disposto a realizzare un sequel della pellicola: "Il fatto è che quella volta l’ho fatto con tonnellate di trucco e riuscivo a malapena a respirare. Fu un processo estremamente sfiancante”. L’attore ha proseguito: “Mentre ora, con il motion capture e tutte quelle cose lì, potrei essere libero di fare altre cose. Tutto è possibile in questo mondo”.
WebPhoto/Ipa/Getty
