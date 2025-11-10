Il Grinch, la reunion di Jim Carrey e Taylor Momsen dopo 25 anni

Jim Carrey e Taylor Momsen hanno rispettivamente interpretato il protagonista e la piccola Cindy Lou nel classico natalizio Il Grinch. Dopo venticinque anni dalla distribuzione del film, i due attori si sono rivisti sul red carpet della Rock & Roll Hall of Fame 2025, in scena al Peacock Theater di Los Angeles. La reunion dei due attori ha immediatamente catturato l’attenzione dei fotografi presenti. L’attrice ha poi rilanciato una foto del momento sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Call Her Daddy, l’attrice ha rivelato di non aver mai visto il vero volto di Jim Carrey durante le riprese del film: “Non sapevo chi fosse Jim fino alla première e qualcuno ha dovuto indicarmelo”. Taylor Momsen ha aggiunto: “Mi chiedono spesso se mi abbia spaventato perché credo che molti bambini fossero spaventati dal Grinch. Non mi ha mai fatto paura. Per me, è sempre stato Jim, ed è sempre stato truccato. Era molto protettivo nei miei confronti. Era molto gentile, super divertente, super vivace, assolutamente fantastico”.

Intervistata in esclusiva da People, l’attrice ha aggiunto: “Da giovane osservare un artista al lavoro che prende la sua arte così seriamente ha avuto un impatto davvero potente e duraturo su di me, ora che sono adulta. E sono entusiasta di poterglielo dire ora che sono cresciuta".