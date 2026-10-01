Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul tornano insieme per un tour dal vivoSerie TV
Dopo oltre dieci anni dalla conclusione della serie, i due protagonisti tornano insieme per incontrare il pubblico e raccontare alcuni dei retroscena più curiosi del set. Un appuntamento speciale che porterà in Australia e Nuova Zelanda il mondo di Breaking Bad, tra ricordi, aneddoti e momenti indimenticabili
Bryan Cranston e Aaron Paul, gli interpreti di Walter White e Jesse Pinkman in Breaking Bad, torneranno insieme sul palco per una serie di appuntamenti speciali in Australia e Nuova Zelanda. L’evento, intitolato “An Evening With Bryan Cranston and Aaron Paul”, porterà i due attori a Brisbane, Perth, Melbourne, Sydney e Auckland nel gennaio 2027. I biglietti per il pubblico saranno disponibili da venerdì 2 ottobre alle 11.
tour in Australia per i fan di Breaking Bad
Durante gli incontri, Cranston e Paul ripercorreranno la realizzazione della serie AMC, raccontando il lavoro sul set, la scrittura, le lunghe giornate di produzione e alcuni degli episodi più memorabili. I due parleranno anche degli errori, delle scene più divertenti e dei momenti più difficili vissuti durante le cinque stagioni della serie, trasmesse dal 2008 al 2013. Breaking Bad è stata inserita da Variety al quinto posto nella classifica delle 100 migliori serie TV di sempre.
Approfondimento
Le 20 migliori serie tv del XXI secolo secondo il New York Times
20 serie tv da vedere a ottobre, da Nord Sud Ovest Est a Lupin 4
Ottobre è il mese perfetto per le serate sul divano, e le piattaforme lo sanno: le novità in arrivo sono tantissime, tra grandi ritorni e titoli attesissimi. Su Netflix tornano Lupin, The Diplomat e Nobody Wants This, e Florence Pugh guida la nuova La valle dell'Eden. Su Disney+ Visione è protagonista di VisionQuest e American Horror Story riunisce i suoi personaggi storici. Prime Video punta su Mike Flanagan e sulla sua Carrie tratta da Stephen King, mentre su Sky e NOW torna la serie sugli 883