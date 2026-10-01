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Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul tornano insieme per un tour dal vivo

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©IPA/Fotogramma

Dopo oltre dieci anni dalla conclusione della serie, i due protagonisti tornano insieme per incontrare il pubblico e raccontare alcuni dei retroscena più curiosi del set. Un appuntamento speciale che porterà in Australia e Nuova Zelanda il mondo di Breaking Bad, tra ricordi, aneddoti e momenti indimenticabili

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Bryan Cranston e Aaron Paul, gli interpreti di Walter White e Jesse Pinkman in Breaking Bad, torneranno insieme sul palco per una serie di appuntamenti speciali in Australia e Nuova Zelanda. L’evento, intitolato “An Evening With Bryan Cranston and Aaron Paul”, porterà i due attori a Brisbane, Perth, Melbourne, Sydney e Auckland nel gennaio 2027. I biglietti per il pubblico saranno disponibili da venerdì 2 ottobre alle 11.

tour in Australia per i fan di Breaking Bad

Durante gli incontri, Cranston e Paul ripercorreranno la realizzazione della serie AMC, raccontando il lavoro sul set, la scrittura, le lunghe giornate di produzione e alcuni degli episodi più memorabili. I due parleranno anche degli errori, delle scene più divertenti e dei momenti più difficili vissuti durante le cinque stagioni della serie, trasmesse dal 2008 al 2013. Breaking Bad è stata inserita da Variety al quinto posto nella classifica delle 100 migliori serie TV di sempre.

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