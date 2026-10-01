Alec Baldwin, respinte accuse dell'attore contro procuratore di Rust

Alec Baldwin, il tribunale respinge le accuse dell’attore contro il procuratore di RustCinema
Nel 2025 l'attore aveva intentato una causa per violazione dei diritti civili, sostenendo di essere stato vittima di persecuzione giudiziaria strumentale. Ora una giudice federale ha però stabilito che i procuratori di Santa Fe godono di immunità
Il 30 settembre 2026 una giudice federale ha respinto gran parte della causa per violazione dei diritti civili che Alec Baldwin aveva intentato contro i pubblici ministeri di Santa Fe nel caso del film Rust, dal momento che godono dell’immunità giudiziaria. Nel 2025 l’attore aveva fatto loro causa, sostenendo di essere stato vittima di persecuzione giudiziaria strumentale per l’avvio di un procedimento penale contro di lui con l’ingiusto obiettivo di condannarlo per aver sparato e ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins nel 2021. Nella sentenza emessa il 30 settembre 2026, la giudice Kea Riggs ha stabilito che, nonostante le accuse di cattiva condotta delineino un “quadro molto inquietante”, Kari Morrissey e gli altri procuratori coinvolti nel caso godono comunque di immunità. “A volte, è meglio lasciare impuniti i torti commessi da un pubblico ministero presumibilmente disonesto piuttosto che sottoporre coloro che cercano di fare il proprio dovere al costante timore di ritorsioni”, ha scritto Riggs. “Questo è uno di quei casi. La dottrina dell’immunità assoluta del pubblico ministero è utile solo se applicata ai casi difficili, proteggendo occasionalmente atti di grave cattiva condotta”.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Alec Baldwin aveva affermato che i procuratori avevano intenzionalmente occultato le prove che lo avrebbero altrimenti scagionato, cercando così di incriminarlo per tornaconto politico. Nello specifico, l’attore aveva sostenuto che la procuratrice distrettuale di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, e la procuratrice speciale, Kari Morrissey, avessero manipolato le prove e ottenuto false testimonianze con l’obiettivo di addossargli la colpa e di condannarlo. Baldwin aveva quindi presentato la propria denuncia dopo la brusca conclusione del processo a suo carico per omicidio colposo, avvenuta nel luglio 2024. Come era emerso all’epoca, un ex agente di polizia dell’Arizona, Troy Teske, aveva consegnato al dipartimento dello sceriffo di Santa Fe una serie di munizioni che, però, non era stata registrata nell'inventario nel caso di Rust, con conseguente occultamento delle prove. Il giudice aveva in seguito stabilito che l’accusa aveva “intenzionalmente e deliberatamente occultato” prove fondamentali alla difesa.
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L'IMMUNITÀ DEI PROCURATORI
Nel 2025, dopo un lungo periodo di inattività, un giudice statale aveva inizialmente respinto la causa intentata dall’attore. Successivamente, però, la causa era stata ripresentata e infine trasferita al tribunale federale. Lo Stato aveva quindi a sua volta presentato una serie di istanze per archiviare la causa invocando l’immunità. Nonostante i procuratori siano generalmente esentati da responsabilità civile, possono infatti essere citati comunque in giudizio per cattiva condotta quando agiscono in veste di investigatori. Come ha affermato ora la Corte, l’immunità assoluta dei procuratori copre il fatto che la procuratrice speciale Kari Morrissey abbia occultato le analisi delle armi da fuoco (una delle quali riportava la presenza di segni di oggetti inspiegabili sul meccanismo di scatto dell’arma che ha sparato), abbia omesso di divulgare prove e abbia reso falsa testimonianza al processo. Pertanto, pur riconoscendo la validità delle accuse contro “funzionari governativi, disonesti o malintenzionati”, la giudice Kea Riggs ha ribadito la priorità del corretto funzionamento del sistema giudiziario. “Di conseguenza, qualsiasi pretesa basata su queste accuse sopravvive a questa fase del contenzioso”, ha scritto.
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