Alec Baldwin, respinte accuse dell'attore contro procuratore di Rust

Nel 2025 l'attore aveva intentato una causa per violazione dei diritti civili, sostenendo di essere stato vittima di persecuzione giudiziaria strumentale. Ora una giudice federale ha però stabilito che i procuratori di Santa Fe godono di immunità Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 30 settembre 2026 una giudice federale ha respinto gran parte della causa per violazione dei diritti civili che Alec Baldwin aveva intentato contro i pubblici ministeri di Santa Fe nel caso del film Rust, dal momento che godono dell’immunità giudiziaria. Nel 2025 l’attore aveva fatto loro causa, sostenendo di essere stato vittima di persecuzione giudiziaria strumentale per l’avvio di un procedimento penale contro di lui con l’ingiusto obiettivo di condannarlo per aver sparato e ucciso accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins nel 2021. Nella sentenza emessa il 30 settembre 2026, la giudice Kea Riggs ha stabilito che, nonostante le accuse di cattiva condotta delineino un “quadro molto inquietante”, Kari Morrissey e gli altri procuratori coinvolti nel caso godono comunque di immunità. “A volte, è meglio lasciare impuniti i torti commessi da un pubblico ministero presumibilmente disonesto piuttosto che sottoporre coloro che cercano di fare il proprio dovere al costante timore di ritorsioni”, ha scritto Riggs. “Questo è uno di quei casi. La dottrina dell’immunità assoluta del pubblico ministero è utile solo se applicata ai casi difficili, proteggendo occasionalmente atti di grave cattiva condotta”.

LA VICENDA GIUDIZIARIA Alec Baldwin aveva affermato che i procuratori avevano intenzionalmente occultato le prove che lo avrebbero altrimenti scagionato, cercando così di incriminarlo per tornaconto politico. Nello specifico, l’attore aveva sostenuto che la procuratrice distrettuale di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, e la procuratrice speciale, Kari Morrissey, avessero manipolato le prove e ottenuto false testimonianze con l’obiettivo di addossargli la colpa e di condannarlo. Baldwin aveva quindi presentato la propria denuncia dopo la brusca conclusione del processo a suo carico per omicidio colposo, avvenuta nel luglio 2024. Come era emerso all’epoca, un ex agente di polizia dell’Arizona, Troy Teske, aveva consegnato al dipartimento dello sceriffo di Santa Fe una serie di munizioni che, però, non era stata registrata nell'inventario nel caso di Rust, con conseguente occultamento delle prove. Il giudice aveva in seguito stabilito che l’accusa aveva “intenzionalmente e deliberatamente occultato” prove fondamentali alla difesa. Approfondimento Rust, archiviato il processo per omicidio colposo contro Alec Baldwyn