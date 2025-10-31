Rust, il fornitore delle armi del film fa causa ad Alec Baldwin

LE POSSIBILI RICOSTRUZIONI

Gli inquirenti non hanno mai ricostruito la dinamica per la quale i proiettili veri avrebbero contaminato la scorta di proiettili finti, in grave violazione della sicurezza. Seth Kenney, che aveva testimoniato ai processi, aveva comunque sempre negato di essere il responsabile, a maggior ragione perché avrebbe testato ogni proiettile finto per assicurarsi che fosse effettivamente innocuo. Nella nuova causa, l’uomo ha citato come imputato Alec Baldwin, insieme alla società di produzione, all’armiera Hannah Gutierrez Reed e ad altri produttori e membri della troupe. In particolare, Kenney ha accusato la produzione di aver preso scorciatoie, Baldwin di non aver partecipato all’ispezione dell’arma, e Gutierrez Reed di essere la responsabile della comparsa dei proiettili veri. Secondo lui, tutti avrebbero quindi cospirato con “gli spietati “correttori” dell’industria hollywoodiana e i media” per addossargli la colpa. Dopo questa “campagna di propaganda nazionale”, Kenney avrebbe subito umiliazioni personali, disagi e “rovinose perdite finanziarie”. Per il fornitore di armi, “la goccia che ha fatto traboccare il vaso” risalirebbe allo scorso gennaio, quando Baldwin aveva intentato una causa contro i funzionari del New Mexico e aveva ipotizzato che lui avesse inavvertitamente mescolato proiettili veri a una scorta di proiettili finti. Secondo i legali dell’attore, gli investigatori non avrebbero indagato adeguatamente su di lui perché lavorava a stretto contatto con loro. “Devo dire la mia”, ha detto ora Kenney. “Ho l’opportunità di dire: “Ecco che cosa è successo veramente a molte cose”. L’uomo ha sostenuto che “Hannah ha dato il via a questa valanga mortale. Poi tutti gli altri hanno fatto tutto quello che non avrebbero dovuto fare”. I pubblici ministeri del processo a Gutierrez Reed avevano mostrato prove secondo le quali la donna avrebbe portato con sé alcune cartucce da una precedente produzione, The Old Way con Nicolas Cage. Nell’attuale causa, Kenney ha sostenuto “sulla base di informazioni e di convinzioni” che tale scorta fosse stata “mescolata con proiettili Colt calibro 45 veri, che [Gutierrez Reed] aveva sparato nelle sue ore libere mentre lavorava come armiera in The Old Way”. Lo scorso maggio, l'armiera era stata rilasciata in libertà vigilata, e ora sta presentando ricorso contro la sua condanna. In un interrogatorio che aveva rilasciato alla polizia nel 2021, la donna aveva dichiarato di aver ricevuto i proiettili finti usati in The Old Way proprio da Kenney, al quale aveva poi fatto causa nel 2022 con l’accusa di aver introdotto in tale scorta proiettili veri. La causa era stata poi archiviata. Nel suo primo interrogatorio alla polizia, l’uomo aveva supposto di aver potuto fornire i proiettili a Gutierrez Reed per The Old Way, ma due anni dopo aveva poi dichiarato che tali cartucce provenivano dal padre di lei, l’armiere Thell Reed. “Inizialmente non riuscivo a ricordare”, ha detto ora a Variety. “Mi ci è voluto un po’ per rendermi conto di non aver mai posseduto una scatola di cartucce JS calibro 45 Colt Dummy”. E ancora: “Chi mi conosce sa quanto sono pignolo". In merito alle conseguenze sulla sua carriera, ha aggiunto: “Mi rifiuto di arrendermi. Non è che abbia chiuso con l’industria. L’industria potrebbe aver chiuso con me per un po’”.