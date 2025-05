Scomparso nel 2021, divenne famoso come allenatore dei Raiders per poi riventarsi come (leggendario) commentatore televisivo. Accanto all'attore protagonista, nell'immagine diffusa da Deadline, vediamo Christian Bale nel ruolo di Al Davis, proprietario degli Oakland Raiders

La pellicola segue l'insolito percorso di Madden. Allenatore di football americano da una vita, raggiunse l'apice della sua professione quando i Raiders vinsero il Super Bowl , ma dovette abbandonare il lavoro perché lo stava logorando. Successivamente, pur non avendo mai usato un videogioco in vita sua, cominciò a collaborare con la Electronic Arts , modellando le mosse dei giocatori sullo schermo e prestando la sua voce per Madden NFL.

La carriera di John Madden

John Madden è stato una delle figure più iconiche del football americano, sia come allenatore che come commentatore e ambasciatore di questo sport. Nato nel 1936, iniziò la sua carriera come allenatore, raggiungendo la fama alla guida degli Oakland Raiders, squadra con cui vinse il Super Bowl nel 1977 (Madden divenne head coach dei Raiders a soli 32 anni e, in dieci stagioni, non ebbe mai un record negativo, diventando uno degli allenatori con la più alta percentuale di vittorie nella storia della NFL).

Dopo il ritiro anticipato nel 1979, a causa di problemi di salute, si reinventò come commentatore televisivo. Il suo stile appassionato, diretto e accessibile lo rese subito popolare, portandolo a lavorare con le principali reti americane (CBS, Fox, ABC e NBC) e a vincere diversi Emmy Awards per la sua attività di telecronista.

Il suo nome è legato inoltre alla celebre serie di videogiochi Madden NFL, lanciata nel 1988, che ha avuto un enorme impatto culturale e generazionale, contribuendo a diffondere la conoscenza del football anche tra i più giovani.