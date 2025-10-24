Ireland Baldwin, figlia Alec Baldwin e Kim Basinger contro i genitori

Alla vigilia del suo trentesimo compleanno, che è caduto giovedì 23 ottobre, Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e di Kim Basinger, ha affidato al suo blog su Substack un lungo sfogo, anche se ricco di consapevolezze, sulla sua complicata relazione con i celebri genitori. La coppia, che si era sposata nel 1993, aveva divorziato nel 2002, quando Ireland aveva solo sette anni ed era poi finita al centro di una dura battaglia legale per la sua custodia. “Il divorzio è duro per un bambino, in qualunque modo lo si guardi. E il nostro è stato molto pubblico e sgradevole”, aveva raccontato Basinger nel 2016 a The Edit di Net-A-Porter. “Quindi ho cresciuto Ireland in un modo molto anticonvenzionale. Volevo solo che fosse libera. Se voleva che i suoi amici venissero a trovarla e scrivere sui muri con la penna, andava bene...Volevo che la sua infanzia fosse piena di amore, di luce, di animali e di amici”.

La figlia, però, non sembra condividere le buone intenzioni dichiarate dalla madre. Il post su Substack si intitola infatti 30, civettuola e sopravvissuta, e prosegue con il sottotitolo Compio 30 anni, rifletto e schivo la mia famiglia di narcisisti. “Entro nei 30 con molto meno peso sulle spalle. Questo peso era causato dalla necessità di continuare a portare i miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti, di cui pensavo di aver bisogno nella mia vita”, ha scritto Ireland, che non ha però citato direttamente né il padre (oggi sposato in seconde nozze con Hilaria Thomas, dalla quale ha avuto altri sette figli), né la madre. “Ho avuto un’infanzia solitaria ed è per questo che sono cresciuta sentendo il bisogno di conquistare certe persone nella mia famiglia. Per qualche motivo, la loro approvazione e i loro elogi erano significativi per me. Niente è stato più liberatorio che realizzare finalmente quanto siano velenose queste persone. Così, mi sono addentrata nei miei 30 anni con la consapevolezza che è così che si spezzano questi cicli”.