Alec Baldwin e il fratello illesi dopo un incidente in auto

Durante una tempesta di vento negli Hamptons, a New York, l'attore ha cercato di evitare un camion che gli ha tagliato la strada, ma è finito contro un albero
Alec Baldwin e il fratello Stephen Baldwin sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, ma ne sono usciti illesi. “Un tizio mi ha tagliato la strada con un camion, un grosso camion della spazzatura grande come una balena”, ha raccontato in un video Instagram l’attore nella serata di lunedì 13 ottobre, il giorno dell’accaduto. Durante una tempesta di vento in corso negli Hamptons, a New York, “per evitare di investirlo, ho colpito un albero. Ho colpito un grosso albero e ho distrutto l’auto di mia moglie”. Il veicolo, un Suv Range Rover bianco, infatti, era intestato alla moglie Hilaria Baldwin. “Sto bene, mio fratello sta bene”, ha proseguito l’attore, che ha anche ringraziato la polizia locale per l’aiuto ricevuto dopo lo schianto dagli agenti, che sono stati “il più gentili possibile”. Baldwin, che si trovava in città con il fratello per l’Hamptons International Film Festival, ha infine raccontato: “Vado a Los Angeles a trovare la mia famiglia, non vedo l’ora. Vado in California a riunire la mia famiglia per qualche giorno. Sono ancora così orgoglioso di mia moglie. Hilaria, ti amo più di ogni altra cosa. Sto bene”. Un portavoce di Stephen Baldwin ha inoltre dichiarato a Rolling Stone che “Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi”.
ALEC BALDWIN, DAI SUCCESSI A HOLLYWOOD AL PROCESSO PER OMICIDIO COLPOSO SUL SET DI RUST
Nato il 3 aprile 1958 ad Amityville, nello Stato di New York, l’attore Alec Baldwin vanta tra le prime esperienze sul grande schermo il film Beetlejuice – Spiritello porcello (1988) di Tim Burton e Talk Radio (1988) di Oliver Stone. Nello stesso anno ha recitato nelle pellicole Una donna in carriera con Melanie Griffith e Una vedova allegra... ma non troppo con Michelle Pfeiffer, che hanno segnato la sua ascesa a Hollywood, da Caccia a Ottobre Rosso (1990) con Sean Connery ad Alice (1990) di Woody Allen e con Mia Farrow. Sul set del film Bella, bionda... e dice sempre sì (1991) ha incontrato la sua futura moglie Kim Basinger, dalla quale ha divorziato nel 2002. Nel frattempo ha recitato, tra le altre, nella pellicola Malice – Il sospetto (1993) con Nicole Kidman, Il giurato (1996) con Demi Moore, The Aviator (2004) di Martin Scorsese, The Cooler (2004) che gli è valso una candidatura agli Oscar come Miglior attore non protagonista, Elizabethtown (2005) con Orlando Bloom e Kirsten Dunst, Dick & Jane – Operazione furto (2005) con Jim Carrey, The Departed – Il bene e il male (2006) ancora una volta di Scorsese e The Good Shepherd – L’ombra del potere (2006) di e con Robert De Niro. Ha inoltre recitato nella serie tv 30 Rock, per la quale ha vinto il Golden Globe come Miglior attore in una serie commedia o musicale, e nel 2010 ha presentato con Steve Martin la cerimonia dei Premi Oscar. In seguito ha recitato nei film Still Alice (2014) con Julianne Moore, Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) e Mission: Impossible – Fallout (2018). Nel 2012 ha sposato l’attuale moglie, Hilaria Baldwin, con la quale ha avuto sette figli. Nel 2021, durante le riprese sul set del film Rust, l’attore ha causato involontariamente la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ha ferito il regista Joel Souza dopo aver sparato con un’arma di scena caricata con proiettili veri. Nel 2024 la Procura del New Mexico ha incriminato Baldwin per omicidio colposo, ma nello stesso anno le accuse sono state poi archiviate.
