Alec Baldwin e il fratello illesi dopo un incidente in auto

Alec Baldwin e il fratello Stephen Baldwin sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, ma ne sono usciti illesi. “Un tizio mi ha tagliato la strada con un camion, un grosso camion della spazzatura grande come una balena”, ha raccontato in un video Instagram l’attore nella serata di lunedì 13 ottobre, il giorno dell’accaduto. Durante una tempesta di vento in corso negli Hamptons, a New York, “per evitare di investirlo, ho colpito un albero. Ho colpito un grosso albero e ho distrutto l’auto di mia moglie”. Il veicolo, un Suv Range Rover bianco, infatti, era intestato alla moglie Hilaria Baldwin. “Sto bene, mio fratello sta bene”, ha proseguito l’attore, che ha anche ringraziato la polizia locale per l’aiuto ricevuto dopo lo schianto dagli agenti, che sono stati “il più gentili possibile”. Baldwin, che si trovava in città con il fratello per l’Hamptons International Film Festival, ha infine raccontato: “Vado a Los Angeles a trovare la mia famiglia, non vedo l’ora. Vado in California a riunire la mia famiglia per qualche giorno. Sono ancora così orgoglioso di mia moglie. Hilaria, ti amo più di ogni altra cosa. Sto bene”. Un portavoce di Stephen Baldwin ha inoltre dichiarato a Rolling Stone che “Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi”.