Mia Farrow compie 80 anni, ecco i suoi ruoli più famosi. FOTO

Sempre tra i film diretti da Woody Allen, nel 1983 Mia Farrow recita in Zelig (in alto, a sinistra): è la psichiatra Eudora Nesbitt Fletcher. L’anno dopo è l’italoamericana Tina Vitale in Broadway Danny Rose (in alto, a destra). Nel 1985 recita in La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo, in basso a sinistra): è Cecilia, una giovane che vive in una periferia del New Jersey e sogna una vita diversa frequentando il cinema della città. Nel 1986 è l’attrice di successo Hannah in Hannah e le sue sorelle (Hannah and Her Sisters, in basso a destra)