Morto Ryan O'Neal: tra film più famosi Love Story e Barry Lyndon. FOTO

L'anno dopo ha interpretato un altro film di successo: Paper Moon - Luna di carta. Per il ruolo del truffatore Moses Pray ha conquistato la nomination ai Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale. Nella pellicola ha recitato anche la sua primogenita Tatum, che all’epoca aveva 10 anni: ha vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista