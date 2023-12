È morto l'attore americano Ryan O'Neal

L'annuncio del figlio Patrick sui social

Ryan O'Neal, all'anagrafe Charles Patrick Ryan O'Neal, era nato a Los Angeles il 20 aprile 1941. Per "Love Story" era stato candidato all'Oscar come miglior attore protagonista nel 1971 e aveva vinto il David di Donatello per il miglior attore straniero nel 1972. Il film di Arthur Hiller ricevette sette candidature (tra cui quella al miglior film) e vinse un Oscar per la musica di Francis Lai. Durante le riprese del film Erich Segal scrisse in contemporanea il best seller tratto dalla sua stessa sceneggiatura. Nel 1978 venne realizzato anche un sequel, "Oliver's Story", sempre interpretato da Ryan O'Neal. "Come essere umano, mio padre era generoso come non mai”, ha scritto il figlio Patrick sul social media. "E' stato una persona divertente. E il più bello ovviamente, ma anche il più affascinante. Amava far ridere la gente. Era praticamente il suo obiettivo. Non importava la situazione, se c'era uno scherzo da trovare, lo azzeccava. Voleva davvero che ridessimo. E abbiamo riso tutti. Ogni volta. Ci siamo divertiti".

Una vita tumultuosa



Sposato con l'attrice Joanna Moore dal 1963 al 1967, dalla quale ebbe due figli, gli attori Griffin e Tatum O'Neal, dopo il divorzio Ryan O'Neal si risposò con l'attrice Leigh Taylor-Young, da cui ebbe il terzogenito Patrick. Sulla scia del suo celeberrimo duetto cinematografico con Ali MacGraw, O'Neal ha recitato con Barbra Streisand in "Ma papà ti manda sola?" (1972) di Peter Bogdanovich (1972) e "Ma che sei tutta matta?" (1979) diretto da Howard Zieff. Nel 2008 O'Neal fu arrestato, insieme al figlio Redmont, nella sua abitazione di Malibù, in California, per possesso di stupefacenti. Nonostante la turbolenta vita privata, ha continuato l'attività di attore: nel 2006 era entrato a far parte del cast della serie televisiva statunitense "Bones", nel ruolo del padre della protagonista Temperance Brennan. Ha inoltre preso parte ad alcuni episodi del telefilm "90210" (2010). Fawcett sorprese a letto il marito con un'attrice più giovane e per un periodo si lasciarono ma si sono riuniti dopo che a O'Neal venne diagnosticata la leucemia. Nel 2012 ha pubblicato un libro di memorie, "Both of Us: My Life With Farrah".