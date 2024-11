Alec Baldwin, richiesto appello contro archiviazione omicidio colposo

I problemi di Alec Baldwin con la legge sembrano non avere fine. Il pubblico ministero Kari Morrissey ha infatti presentato ricorso in appello per tentare di ribaltare la decisione della giudice Mary Marlowe Sommer, che aveva respinto le accuse di omicidio colposo contro l'attore sul set del film Rust. Il documento, che non articola i motivi del ricorso, è stato presentato alla Corte giovedì 21 novembre e reso pubblico martedì 26 novembre. La PM aveva sostenuto in precedenza che la giudice fosse stata ingannata e confusa dalla difesa di Baldwin. A luglio l’attore era stato processato a Santa Fe, in New Mexico, con l’accusa di essere stato penalmente negligente il 21 ottobre 2021, quando aveva puntato una pistola contro la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e aveva premuto il grilletto. La giudice aveva archiviato il caso dopo aver scoperto che gli inquirenti avevano nascosto alla difesa l’esistenza di alcuni proiettili rinvenuti sulla scena del crimine e aveva confermato la decisione nel mese di ottobre. Ora è probabile che la difesa di Baldwin sosterrà che l’accusa non ha diritto di ricorrere in appello.