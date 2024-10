Caso Rust, giudice respinge la richiesta di nuovo processo per Baldwin

Mary Marlowe Sommer ha confermato la sentenza di archiviazione emessa da lei stessa a luglio. "Non ci sono nuove prove o nuovi argomenti legali da parte della procura"

Un altro successo giudiziario incassato da Alec Baldwin. Una giudice del New Mexico si è rifiutata di riaprire il caso contro di lui per la morte di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film Rust, da Baldwin interpretato e prodotto, mentre si trovava sul set nell'ottobre 2021. Hutchins era stata colpita a morte da un proiettile volante sparato dalla pistola che Baldwin teneva in mano.