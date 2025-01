Kirsten Dunst e Keanu Reeves star del nuovo film di Ruben Östlund

Ruben Östlund , l'autore svedese che ha conquistato il pubblico internazionale con i suoi lungometraggi premiati a Cannes, ha avviato i lavori del nuovo progetto che lo vedrà nuovamente dietro la macchina da presa, il film The Entertainment System is Down , annunciato già da tempo. La pellicola, una satira dark sul genere dei precedenti Forza maggiore (2014), The Square (2017) e Triangle of Sadness (2022), sarà girata a Budapest - dove le riprese sono già iniziate - nei prossimi mesi, come riportato da Deadline . Nel cast, oltre ai protagonisti già annunciati, Kirsten Dunst e Daniel Brühl, ci sono anche altri volti noti di Holltwood, tra cui e Keanu Reeves e Samantha Morton.

Una satira dark con Dunst, Reeves e molti altri

Sono iniziate da poco a Budapest - e proseguiranno fino a maggio, secondo le fonti - le riprese di The Entertainment System is Down, il nuovo film di Ruben Östlund - il settimo del cineasta svedese e il secondo in lingua inglese della sua filmografia.

La pellicola, che racconta le vicende di un gruppo di passeggeri su un volo di lungo raggio tra l'Inghilterra e l'Australia, si annuncia caustica e molto vicina al vero.

Le fonti riferiscono dell'acquisizione da parte della produzione di un vero Boeing 747 che farà da elemento centrale del set.

Il progetto prevede il coinvolgimento di Kirten Dunst e Daniel Brühl nei ruoli principali. Ad oggi è stata confermata anche la presenza di Keanu Reeves (di nuovo all'opera dopo John Wick 4), Samantha Morton, Nicholas Braun e Tobias Menzies.

Fanno parte del cast anche Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Sanna Sundqvist, Elle Piper e l’artista svedese Benjamin Ingrosso.

The Entertainment System Is Down offrirà al regista svedese la possibilità di esplorare le dinamiche sociali dell'interazione forzata tra un gruppo di persone costrette a condividere gli stessi spazi per un certo tempo.

Dalla nave lussuosa da crociera naufragata di Triangle of Sadness alla cabina di un aeroplano i cui sistemi di intrattenimento vanno in tilt durante un volo. In questo film il gruppo di protagonisti dovrà fronteggiare l'orrore della noia (e noi siamo già, naturalmente, molto curiosi di sapere come andrà a finire).