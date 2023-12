2/15 ©Webphoto

Mai dire mai (Never Say Never Again). Nel 1983 Kim Basinger diventa famosa per aver posato nuda su Playboy. Nello stesso anno, dopo una serie di ruoli secondari (anche in tv), ottiene la sua prima parte importante in questo film diretto da Irvin Kershner. Si cala nei panni della bond-girl Domino Petrescu, recitando accanto a James Bond/Sean Connery. Anche se non è una pellicola ufficiale della saga di 007, questo ruolo apre a Basinger le porte di Hollywood

