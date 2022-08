Melanie Griffith compie 65 anni, i suoi 10 film più famosi. FOTO

8/11 ©Webphoto

Two Much - Uno di troppo (1995) - Remake della pellicola francese Le Jumeau di Yves Robert, a sua volta tratta dal romanzo Two Much di Donald E. Westlake, l’opera, su un gallerista in crisi, è famosa soprattutto per aver fatto incontrare (e innamorare) l’attrice e Antonio Banderas. I due si sono sposati nel maggio del 1996 e separati 18 anni dopo, nel giugno 2014