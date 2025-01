Alec Baldwin ha fatto causa ai procuratori del processo di Rust

Alec Baldwin ha fatto causa ai procuratori del distretto di Santa Fe, in New Mexico, che l’avevano accusato di omicidio colposo per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa nel 2021 sul set del film Rust da un proiettile da lui sparato accidentalmente con una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve, perché lo avrebbero accusato ingiustamente e avrebbero violato i suoi diritti civili. Lo scorso luglio, un giudice aveva archiviato le accuse contro Baldwin perché nel corso del processo era emerso che la polizia e l’accusa avessero nascosto importanti prove. A dicembre, i pubblici ministeri avevano deciso di non fare appello contro la decisione della corte e il caso era stato chiuso. Ora, l’azione legale dell’attore si dirige contro la procuratrice speciale Kari Morrissey, la procuratrice distrettuale di Santa Fe Mary Carmack-Altwies e tre investigatori dell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe, che l’avrebbero preso di mira per ottenere guadagni professionali o politici, intenzionalmente nascondendo o gestendo male le prove. “Gli imputati, pur agendo sotto il colore della legge, hanno cospirato per procurare un’accusa infondata contro Baldwin e per portare avanti o far avanzare maliziosamente il processo e la condanna di Baldwin, violando così i diritti costituzionali di Baldwin con il loro uso improprio del processo penale”, si legge nei documenti legali.