Un progetto che celebra il connubio tra arte, cultura e il fascino unico della Terra delle Sirene e che il regista – membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e già in concorso all’Oscar con il suo cortometraggio The walk – garantisce sarà un racconto avvincente, un viaggio nel mistero e nell’intrigo dall’ambientazione mozzafiato, destinato ad entrare nei cuori di tutti gli amanti del genere.

Inizio 2025 di riprese a Sorrento per un lungometraggio cinematografico che, prodotto da Salvatore Piedimonte e Daniele Gramiccia con creative producer Andrea Iervolino e il coinvolgimento di quattro nazioni, vedrà tra i protagonisti la star hollywoodiana Alec Baldwin e Luisa Rubino , volto iconico delle serie Netflix Narcos: Mexico . Diretto da Alessandro Derviso e scritto dallo stesso insieme Nio Lauro e Marcello Ingenito , un poliziesco ispirato ad una celebre serie degli anni Settanta di cui, però, al momento non sono stati rivelati il titolo e la trama.

Un progetto che sarà interamente girato nella splendida città di Sorrento nell’Hotel President, caratterizzato dal panorama mozzafiato da cui si gode la vista della meravigliosa penisola, del golfo di Napoli e del maestoso Vesuvio. Le riprese verranno effettuate inoltre nel Museo Correale di Terranova e in altre storiche e prestigiose location, da Villa Sacco all’Hotel Excelsior Victoria, ma si stanno valutando anche altri prestigiosi luoghi iconici, come Villa Fiorentino, che offriranno uno scenario unico e rafforzeranno ulteriormente l’immagine della penisola sorrentina quale destinazione d’eccellenza.

Nel cast l’attrice e produttrice Martina Marotta, mentre si stanno ultimando le assegnazioni di alcuni ruoli e figurazioni speciali e nella penisola verranno inoltre organizzate sessioni per la scelta delle comparse. Mauro e Antonio Spenillo realizzeranno la colonna sonora, mentre il maestro Carlo Morelli, presente nel film, sarà anche il supervisore musicale con il poliedrico e pluripremiato compositore Michele Josia, protagonista di masterclass che si svolgeranno in primavera a Napoli, nella Chiesa di San Potito; ma vi sarà spazio anche per il maestro Giuseppe Maresca e la sua banda musicale.

Il film rinnova poi la collaborazione tra Alessandro Derviso e il celebre make-up artist ed effects designer Vittorio Sodano – già candidato all’Oscar per Apocalypto di Mel Gibson e Il divo di Paolo Sorrentino – e vede in qualità di script supervisor il regista americano Chris Evans, reduce dal successo del suo When the withered leaf awakens. Partner dell’opera, la cui anteprima mondiale è prevista in occasione del Festival di Cannes 2025 anticipando la distribuzione al cinema in tutto il globo e sulle principali piattaforme di streaming, è l’importante azienda nutraceutica italiana Shedir Pharma, nata in penisola sorrentina dal sogno dell’imprenditore Umberto Di Maio; oltre a Musiciens in collaborazione con la famiglia Acampora, la partecipazione in associazione di EnergiaOra, con Sorrento Luxury e Alatere Consultancy, e la sartoria del Maestro Giuseppe Tramontano, che si occuperà dei costumi di scena. Pierluigi Di Monda sarà il responsabile delle partnership commerciali.