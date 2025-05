È stata rilasciata Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile delle armi del film Rust che era stata condannata a 18 mesi per l’omicidio colposo di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa nel 2021 sul set a causa di un proiettile vero sparato dalla pistola di scena dell’attore Alec Baldwin. Secondo il Department of Corrections del New Mexico, Gutierrez-Reed ha ottenuto la libertà vigilata all’inizio della scorsa settimana, dopo aver scontato l’85 per cento della sua condanna e aver ricevuto punti extra per buona condotta e per il completamento di un programma di riabilitazione dall’uso di droghe. Il 23 maggio, la donna ha lasciato la prigione del Western New Mexico e ha raggiunto la sua casa a Bullhead City, in Arizona, dove sconterà la misura di sicurezza fino al 23 maggio 2026. Nel frattempo dovrà trovare un lavoro, rispettare il coprifuoco, sottoporsi a una valutazione della salute mentale, incontrare regolarmente un agente di sorveglianza e accettare il monitoraggio elettronico. Inoltre, non potrà possedere armi e avere contatti con la famiglia di Hutchins. Si tratta della cosiddetta “doppia sorveglianza”, che si traduce in un anno per le condanne della donna per omicidio colposo e in un anno e mezzo per un’altra accusa, relativa al suo ingresso con una pistola avvenuto “illegalmente” in un bar di Santa Fe prima che Rust entrasse in produzione.