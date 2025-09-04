Demi Moore su Bruce Willis: "È difficile vederlo trasformarsi"

Demi Moore ha parlato della malattia di Bruce Willis, confessando quanto sia “difficile vederlo trasformarsi” a causa della demenza frontotemporale. L’attrice invita ad accettare il presente e ringrazia la moglie Emma Heming per la forza con cui lo assiste.

Demi Moore si è aperta sul dramma che la affligge guardando il suo ex marito Bruce Willis , un tempo vigoroso e carismatico, affrontare il peggioramento causato dalla demenza frontotemporale. In un’intervista commovente a The Oprah Podcast, l’attrice ha definito "difficile" assistere alla trasformazione di una persona così “vibrante, forte e determinata” in un’altra versione di sé stessa

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

La stima a Bruce e alla compagna

Nel corso della conversazione, Moore ha sottolineato l’importanza – tanto semplice quanto intensa – di incontrare Bruce dove si trova nel momento presente, senza aspettative legate al passato o a come lui era un tempo. Questo atteggiamento, ha spiegato, permette di riconoscere una morbidezza silenziosa e affettuosa, spesso accompagnata da una spontaneità quasi infantile, segno della necessità crescente di cure. L’attrice ha inoltre espresso profonda stima per Emma Heming Willis, attuale moglie di Bruce, definendola “magistrale” per la sua forza, coraggio e dedizione come caregiver, in assenza di una “guida” in una situazione così complessa