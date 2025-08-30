Bruce Willis trasferito in una casa separata dalla famiglia

L'attore non vive più con la famiglia: la demenza frontotemporale lo ha costretto a trasferirsi in una casa assistita, dove riceve cure continue. A raccontare la scelta è stata la moglie Emma Heming, in un’intervista trasmessa dalla ABC
Bruce Willis è stato trasferito in una casa separata dalla famiglia, dove riceve assistenza continua da un team di badanti attivi 24 ore su 24. La decisione è arrivata dopo il peggioramento della demenza frontotemporale che lo affligge da anni . La nuova abitazione si trova comunque vicino alla casa di famiglia, permettendo alle figlie Mabel ed Evelyn, di 13 e 11 anni, di vedere il padre con regolarità.
Emma Heming: “Bruce avrebbe voluto così”
A raccontare la scelta è stata la moglie Emma Heming, in un’intervista trasmessa dalla ABC nello speciale “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”. “È stata una decisione difficile da prendere, ma era quello che lui avrebbe voluto per le sue figlie”, ha detto. Heming ha spiegato che Bruce desiderava che le bambine crescessero in un ambiente pensato per loro, non condizionato dalla sua malattia. “Bruce fisicamente sta molto bene, si muove, è in salute. È il suo cervello che lo sta tradendo”, ha aggiunto, riferendosi al progressivo deterioramento delle capacità comunicative dell’attore.
Una rete familiare unita attorno all’attore
Oltre alla moglie e alle figlie più piccole, Willis può contare sul sostegno dei tre figli adulti avuti da Demi Moore: Rumer (37 anni), Scout (34) e Tallulah (31). Tutti sono coinvolti nel garantire all’attore una presenza affettuosa e costante in questa fase delicata della sua vita. Heming ha anche raccontato come la famiglia abbia trovato nuovi modi per comunicare con Bruce, nonostante le difficoltà: “Non è lo stesso, ma è comunque nostro”.
