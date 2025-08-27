“Bruce si muove ancora. Sta molto bene di salute in generale. È solo il suo cervello che lo sta tradendo”. Intervistata da Diane Sawyer a Good Morning America, Emma Heming , 47 anni, moglie di Bruce Willis , 70 anni, ha raccontato il peggioramento delle condizioni di salute dell’attore, che all’inizio del 2023, dopo una prima diagnosi di afasia (cioè di perdita del linguaggio) aveva ricevuto la diagnosi definitiva di demenza frontotemporale . L’attore di Die Hard e Armageddon – Giudizio finale si era inoltre ritirato dalle scene. “È in grado di riconoscervi?”, ha chiesto la giornalista a Heming. “Io penso di sì. Lo so che ci riconosce. Sai, quando siamo con lui... si illumina”, ha risposto commossa l’attrice e imprenditrice, che è al fianco di Willis dal 2009 e che da lui ha avuto le due figlie Mabel, 13 anni, ed Evelyn, 11 anni. Le due bambine fanno parte della famiglia allargata composta anche da Tallulah , 31 anni, Scout, 34 anni, e Rumer , 37 anni, nate dal primo matrimonio dell’attore con Demi Moore , 62 anni. Anche l’ex moglie è sempre presente per Willis, che è circondato da affetti sinceri. “Ci tiene per mano. Lo baciamo. Lo abbracciamo. E lui ricambia. È tutto quello di cui ho bisogno. Non ho bisogno che sappia che sono sua moglie, che ci siamo sposati in quel giorno. Non mi serve niente di tutto questo. Voglio solo sentire di avere un legame con lui. E ce l’ho”.

LA DECISIONE PIÙ DIFFICILE

Emma Heming pubblicherà presto il libro The Unexpected Journey: Finding Strenght, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, che racconta l’impatto della malattia di Bruce Willis sulla loro famiglia. “Non abbiamo più giornate intere, ma piccoli momenti”, ha spiegato l’attrice. “È la sua risata, quella risata fragorosa. E a volte vedo quel luccichio negli occhi, o quel sorriso accennato che per un attimo ti riporta indietro. È difficile da vedere, perché quei momenti compaiono all'improvviso e subito dopo svaniscono. È dura. Ma sono grata. Sono grata che mio marito sia ancora qui con noi”. Il cambiamento coinvolge tutti: “Il linguaggio se ne sta andando e abbiamo imparato ad adattarci. Abbiamo un nostro modo di comunicare con lui, che è solo diverso, un modo diverso”. Heming ha inoltre rivelato che pochi mesi fa lei e il resto della famiglia hanno deciso di trasferire l’attore in una nuova casa a un solo piano, pur sempre vicina a quella dove abitano lei e le due figlie, dove assistenti professionisti lo assistono tutto il giorno e tutta la notte. “È stata una delle decisioni più difficili che abbia dovuto prendere finora. Ma sapevo che, prima di tutto, Bruce avrebbe voluto questo per le nostre figlie. Non avrebbe mai voluto che vivessero in una casa più adatta alle sue necessità che alle loro”, ha detto. “Quando andiamo da lui, o restiamo all'aria aperta o guardiamo un film... Si tratta semplicemente di poter essere lì e connettersi con Bruce. È una casa piena di amore, di calore, di cure e di risate. Ed è bellissimo vedere quanti amici di Bruce continuano a essere presenti per lui, portando vita e allegria”.