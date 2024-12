Bruce Willis, la moglie Emma Heming: "17 anni di noi"

“Diciassette anni di noi”. In un post Instagram, Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha condiviso un messaggio d’amore per il marito, che nel 2022 ha ricevuto la diagnosi di un grave disturbo neurologico, la demenza frontotemporale. “Gli anniversari una volta portavano emozione, ora, se devo essere sincera, risvegliano tutti i sentimenti, lasciandomi un peso nel cuore e un vuoto nello stomaco”, ha proseguito nella didascalia della foto che ritrae la coppia sorridente in mare al tramonto. “Mi concedo 30 minuti per chiedermi: “Perché lui, perché noi”, per sentire la rabbia e il dolore”, ha ammesso la modella, che ha sposato Willis nel 2009. “Poi me li scrollo di dosso e torno a ciò che è. E ciò che è...è amore incondizionato. Mi sento fortunata a saperlo, ed è grazie a lui. Rifarei tutto ancora e ancora senza esitazioni”.