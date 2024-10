Demi Moore sulla salute di Bruce Willis: "È stabile"

Un legame che dura da una vita

Per oltre dieci anni, Demi Moore ha condiviso la sua vita con Bruce Willis. E, anche dopo la rottura, i due sono rimasti molto uniti.

Lo scorso gennaio, a due anni di distanza dalla diagnosi che colpito la star di Die Hard, Moore parlava della malattia a Radio Andy. "Bisogna vivere nel presente e cogliere la gioia e l'amore che i familiari malati possono dare per ciò che sono ora, non per tutto ciò che non sono più".

Moore e Willis condividono tre figlie: Rumer, Scout LaRue e Tallulah. Insieme al papà, alla nuova moglie Emma Heming Willis e alle loro figlie Evelyn e Mabel, formano una grande famiglia allargata. Tanto che, nel marzo 2022, Demi Moore aveva condiviso con Emma la notizia dell'afasia di Bruce Willis e del suo addio alla recitazione. "Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e siamo molto grati per il vostro continuo amore, la compassione e il supporto", aveva scritto su Instagram insieme alle figlie e alla moglie di Bruce. "Stiamo attraversando questo momento con la forza di una famiglia unita e abbiamo deciso di coinvolgere i fan perché sappiamo quanto questo significhi per voi, come voi significate per lui".

A febbraio 2023, poi, era stata la volta di una diagnosi ancora peggiore: Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale. "Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare", hanno affermato in una dichiarazione congiunta Demi ed Emma. "Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara".