The Substance, l'incredibile trasformazione di Demi Moore

La diva di Hollywood ha festeggiato Halloween mostrando uno dei suoi look davvero spaventosi che arrivano direttamente dal set del film body horror di cui è protagonista assieme a Margaret Qualley. La star di Ghost ha condiviso alcuni scatti del dietro le quinte della pellicola attualmente al cinema, scrivendo nella didascalia “Happy Halloween da Elisabeth Sparkle”, ossia il nome del suo personaggio



Demi Moore lo scorso 31 ottobre, giorno in cui si festeggia Halloween, ha deciso di augurare una buona festa da brivido ai suoi follower condividendo alcuni scatti che la vedono dietro le quinte della pellicola attualmente al cinema intitolata The Substance, il body horror in cui recita assieme a Margaret Qualley.

La diva di Hollywood ha mostrato uno dei suoi look davvero spaventosi che arrivano direttamente dal set del film diretto dalla regista e sceneggiatrice francese Coralie Fargeat.



Nella didascalia a corredo della serie di immagini scrive: “Allerta spoiler. Ho tenuto da parte queste chicche di The Substance e oggi sembra il giorno perfetto per condividerle. Buon Halloween da Elisabeth Sparkle”.

Elisabeth Sparkle è il nome del suo personaggio, co-protagoniosta di The Substance assieme alla collega Margaret Qualley, la quale interpreta la sua versione ringiovanita dopo aver assunto la sostanza messa a titolo, una droga del mercato nero che crea per soli sette giorni una versione young di chiunque la assuma.

Potete guardare le immagini di Demi Moore spaventosamente irriconoscibile nel post di Instagram da lei pubblicato nei giorni scorsi, che trovate in fondo a questo articolo. Troverete poi anche un'altrettanto spaventosa metamorfosi della sua collega di set.

Un’inedita Demi Moore da paura

La star di Ghost ha recentemente condiviso alcuni scatti del suo personaggio provenienti dal dietro le quinte in The Substance. In alcune di queste foto vediamo il volto di Demi Moore che appare emaciato e coperto di sangue. In un'altra immagine, invece, la si vede indossare un torso e le braccia protesici, con trucco completo, mentre ha addosso lo Spanx (i pantaloncini ultra aderenti) e un paio di sandali neri Birkenstock. È molto inquietante vederla con queste per lei stranissime sembianze, mentre tiene in braccio il suo amatissimo micro Chihuahua, Pilaf.

Anche la coprotagonista trasformata da paura

Il look di Demi Moore non è stata l’unica trasformazione incredibile mostrata dal film. Due settimane fa, infatti, il produttore musicale Jack Antonoff ha condiviso sui social uno dei look di sua moglie, Margaret Qualley, che nel film recita nella parte di Elisabeth da giovane, creata dalla droga ringiovanente. In uno screenshot di una videochiamata, Jack Antonoff (che ha sposato la star di Maid nel 2023) appare con una mascherina chirurgica, mentre Margaret Qualley, con protesi mostruose su tutto il volto, guarda la camera mentre sembra spaesata. Jack Antonoff ha aggiunto nella didascalia, “Andate a vedere The Substance!” (potete vedere anche questa immagine pubblicata dal marito di Qualley in fondo a questo articolo, dopo il post di Demi Moore). Di seguito potete guardare le immagini di Demi Moore spaventosamente irriconoscibile, mostrate nel post di Instagram da lei pubblicato nei giorni scorsi. E subito dopo trovate anche il look inquietante di Margaret Qualley, condiviso da suo marito Jack Antonoff sempre su Instagram.