The Substance, cast film horror con Demi Moore e Dennis Quaid. FOTO

5/10 ©Webphoto

Dennis Quaid è un attore, musicista e doppiatore statunitense, celebre per la versatilità e i ruoli in film di successo. In The Substance interpreta Harvey. In oltre quarant’anni di carriera ha recitato in pellicole iconiche come Lo squalo 3, The Day After Tomorrow e In Good Company. Attivo anche nella musica con la sua band, i Dennis Quaid & The Sharks, Quaid è uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Purtroppo per lui, Quaid è stato citato dal quotidiano The Guardian come uno dei migliori interpreti a non aver mai ricevuto una nomination agli Oscar





Dennis Quaid compie 70 anni: i suoi migliori film. FOTO