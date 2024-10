Il nuovo horror splatter in cui la diva di Hollywood Demi Moore recita insieme con Margaret Qualley (protagonista della serie Maid, nonché figlia dell'attrice e modella Andie MacDowell e dell'ex modello Paul Qualley) ha diviso i fan in tutto il mondo. Molti lo considerano troppo disgustoso da sopportare, e infatti tantissimi spettatori hanno abbandonato la sala nel Regno Unito. Anche negli Usa sta capitando la stessa cosa.



Molto sanguinoso, fa uscire gli spettatori britannici dalle sale dopo pochi minuti: lo definiscono il "film più esplicito che abbiano mai visto”, secondo quanto riporta il Daily Mail.

“I social media sono in fiamme con recensioni del film, con molti che affermano di non riuscire a smettere di pensarci e altri che raccontano addirittura di appuntamenti interrotti perché qualcuno si è sentito male dopo la visione”, scrive nelle scorse ore Zasha Whiteway-Wilkinson su un altro quotidiano britannico, The Mirror.

Su X, una spettatrice ha raccontato che, dopo aver visto il film, il suo appuntamento è stato annullato e non ha voluto farsi accompagnare a casa perché si sentiva troppo male. Ha scritto: "Il ragazzo con cui avevo un appuntamento non mi ha permesso che lo accompagnassi a casa dopo The Substance perché ha detto che non ci frequentiamo da abbastanza tempo perché io lo veda vomitare davanti a me. Ha letteralmente camminato fino a casa sotto la pioggia per vomitare con dignità da solo, senza che io lo vedessi. Film da cinque stelle”.



“Almeno 20 persone sono uscite durante una proiezione a Leicester Square, Londra, definendo il film 'brutale”' Uno spettatore ha dichiarato: 'La maggior parte delle persone lo guardava attraverso le mani. È il film più esplicito che abbia mai visto'", si legge in un articolo di Hannah Mcdonald apparso nelle scorse ore sul Daily Mail.

Gli utenti sui social media hanno condiviso commenti su quanto abbiano trovato il film "gore" (pieno di sangue) e "disgustoso", ma molti hanno elogiato la performance di Demi Moore. Alcuni commenti descrivono il film come "una rappresentazione cruda, grottesca e folle degli effetti dell’ageismo e degli standard di bellezza imposti alle donne”. Un utente di X ha avvertito tutti scrivendo: "Attenzione: immagini molto sanguinolente e disgustose". Un altro ha scritto: "Avreste dovuto vedere le facce delle due donne che sono uscite dal cinema dietro di me. Probabilmente pensavano di andare a vedere un classico film di Demi Moore”. E ancora si legge su X: "The Substance: non sono del tutto sicuro di cosa ho appena visto. Mi sono sentito debole. Ho quasi lasciato la sala. Ma mi è anche piaciuto. L’ageismo è reale. E, nonostante a volte sembri eccessivamente sessualizzato, il film evidenzia che possiamo provare a combatterlo, ma è impossibile. Demi Moore è una forza della natura!”.