Arnold Schwarzenegger, il look da Babbo Natale per il nuovo film

La star dello schermo sta girando a Manhattan una nuova commedia natalizia in cui divide la scena con Alan Ritchson. La star di "Reacher" dovrà aiutare Santa Claus a recuperare il suo sacco coi doni



"Non vedo l'ora di condividere tutta questa allegria natalizia con ognuno di voi", ha scritto Arnold Schwarzenegger su Instagram a corredo di uno scatto in cui posa col suo ultimo compagno di set, l'attore Alan Ritchson, e dove mostra alla sua platea di follower, oltre ventisei milioni solo sulla piattaforma di Meta, il look da Babbo Natale necessario per calarsi nei panni del personaggio del suo nuovo film, attualmente in lavorazione.

Visto che le foto rubate durante le riprese sono diventate virali, tanto vale svelare il segreto. La star di Terminator sarà Santa Claus in The Man With The Bag, una commedia natalizia di Adam Shankman che uscirà prossimamente.

The Man With The Bag con Alan Ritchson

A quasi trent'anni da Una promessa è una promessa (film che in originale si chiamava Jingle All the Way), Arnold Schwarzenegger sta per tornare al cinema protagonista di una commedia natalizia. D'azione, naturalmente.

L'icona dello schermo sta girando in questi giorni The Man With The Bag e le riprese sono state fissate strategicamente in una Manhattan allestita per Natale.

Il film, che era stato annunciato nel 2023, ha visto unirsi al cast l'attore americano solo lo scorso marzo ed è proprio lui, già parecchio entusiasta del progetto, ad aver pubblicato sui social la prima foto col suo co-protagonista, lo statunitense Alan Ritchson, famoso per aver preso parte a molti film, tra cui Fast X, e diverse serie (la più recente è Reacher).

Amazon MGM Studios ha riunito, quindi, sullo stesso set una leggenda dei film d'azione e uno dei suoi eredi più acclamati per salvare il Natale. I due lavoreranno fianco a fianco per recuperare il magico sacco dei regali che è stato rubato a Santa Claus tra inseguimenti, equivoci e risate, nel rispetto della tradizione delle comedie di Natale per famiglie.

Schwarzenegger a Manhattan nei panni di Babbo Natale Col maglione con i fiocchi di neve e le renne e il montgomery rosso brillante, più una folta barba bianca e la capigliatura bianca e spettinata, è logico che Schwarzenegger abbia attirato l'attenzione dei passanti e dei fotografi a Manhattan, soprattutto adesso che i Babbo Natale per strada si sono moltiplicati.

Lui però, è davvero perfetto nei panni dell'amatissimo eroe delle feste e sembra davvero felice del suo nuovo progetto che arriva a un anno da King Fury: The Movie, commedia action del 2023.

Sempre su Instagram l'ex Governatore della California ha ringraziato i compagni di set, il regista del film (definito uno dei più divertenti con cui abbia lavorato) e New York, per l'ospitalità ricevuta in questi giorni. E ha aggiunto: "Babbo Natale sta arrivando in città!".

