The Day of the Jackal, ecco i due film precedenti sugli sciacalli

La serie tv Sky Original The Day of the Jackal, dall’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è una rivisitazione contemporanea in 10 episodi dell'iconica storia di genere thriller. La serie vede protagonisti il vincitore del premio Oscar, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto), la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) e la star internazionale Úrsula Corbero (La Casa di Carta)