Il giorno dello sciacallo, Úrsula Corberó entra nel cast della serie

Protagonisti già annunciati della serie Sky Original tratta dal romanzo di Frederick Forsyth Eddie Redmayne e Lashana Lynch. Nel cast anche Charles Dance, Richard Dormer, Chukwidi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O'Neill e Sule Rimi

Sky e Peacock annunciano oggi diversi nuovi ingressi nel cast de Il giorno dello sciacallo. Rivisitazione contemporanea dell'iconico thriller, la serie Sky Original vede protagonisti il vincitore dell’Oscar, del Tony e del BAFTA Eddie Redmayne (il prossimo revival di Cabaret a Broadway, The Good Nurse, La Teoria del Tutto) nei panni dello “sciacallo” del titolo, assassino sfuggente, solitario e implacabile, e la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) in quelli di Bianca, tenace agente dell'MI6 impegnata in un'incessante caccia all’uomo su scala globale per catturarlo. La serie arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Il cast Viene annunciato oggi che Úrsula Corberó, star de La casa di carta, si unisce al cast raggiungendo sul set Redmayne e Lynch. Nella serie interpreterà Nuria, una donna al centro della vita personale dello Sciacallo completamente ignara di chi sia veramente. Al cast si aggiungono anche Charles Dance (Il Trono di Spade, The King's Man) nel ruolo di Timothy Winthrop, Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude, Il Trono di Spade) in quello di Norman, Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia, The Split) nel ruolo di Osita Halcrow, Lia Williams (The Capture, The Crown) nei panni di Isabel Kirby, Khalid Abdalla (The Crown, Il cacciatore di aquiloni) che sarà Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura (The Walking Dead, I Used To Be Famous) nel ruolo di Zina Jansone, Jonjo O'Neill (Andor, Bad Sisters) nel ruolo di Edward Carver e Sule Rimi (Classified, Andor) in quello di Paul Pullman. leggi anche Il giorno dello sciacallo, Eddie Redmayne protagonista della serie tv

UNA SERIE IN 10 EPISODI L'adattamento in 10 episodi è basato sull’influente romanzo di Frederick Forsyth e sul successivo pluripremiato film del 1973 della Universal Pictures. La serie, prodotta dai produttori di Downton Abbey e The Last Kingdom, Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, è stata commissionata da Sky Studios e Peacock.

SCENEGGIATURA E REGIA La serie è scritta e adattata dallo showrunner Ronan Bennett, creatore e sceneggiatore dell'acclamato Top Boy. Lead director della serie Brian Kirk, regista pluripremiato a livello internazionale (Il Trono di Spade, Luther, Boardwalk Empire). leggi anche Il Giorno dello Sciacallo, Sky e Peacock annunciano la nuova serie tv