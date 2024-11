1/12 ©Getty

Bruce Willis è il protagonista di Die Hard - Un buon giorno per morire, film del 2013 in onda su Italia 1 martedì 12 novembre. Il poliziotto John McClane parte per la Russia con un piano piuttosto semplice: tirare fuori di galera il figlio con cui ha un rapporto complicato. Presto però si renderà conto che le cose non sono così facili come credeva

