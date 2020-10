Die Hard, Bruce Willis torna nei panni di John McClane in uno spot

Un breve filmato di 15 secondi, postato dalla figlia su Twitter, ha infiammato i social. Molti i fan che hanno sperato in un nuovo capitolo della saga. Ma si trattava solo del teaser del video di una pubblicità, poi pubblicato dalla stessa Rumer Willis sul proprio profilo

I fan di “Die Hard” sono sempre pronti a un aggiornamento sul franchise con protagonista Bruce Willis. La saga, per loro, potrebbe semplicemente non avere mai fine. Lo ha ampiamente dimostrato l’hype generato da un breve video diffuso in rete. Un teaser, potrebbe essere definito, diffuso da Rumer Willis, figlia di Bruce, che ha di fatto infiammato i social. Nel breve filmato si vede l’attore, nei panni di John McClane, camminare in una strada poco illuminata, nella quale si imbatte in alcuni ceffi. Il tutto accompagnato da un hashtag eloquente: #DieHardisBack. In pochi hanno però fatto caso al secondo hashtag: #ad. Quest’ultimo indicava chiaramente gli intenti di Rumer Willis, che ha lanciato in maniera eccellente uno spot pubblicitario con protagonista suo padre, il tutto ispirato al primo “Die Hard”. L'appuntamento era fissato al 18 ottobre e, come da accordi, ecco il nuovo filmato diffuso. Mentre molti fan attendevano con ansia l’annuncio ufficiale di un nuovo capitolo della saga, ecco giungere lo spot di 2 minuti di una marca di batterie per auto.

Un salto nel passato alquanto divertente per molti, deludente per alcuni che speravano in un ritorno di Bruce nei panni di John McClane. Nel filmato si vede il personaggio lamentarsi delle scelte fatte, come al solito. La sua auto non intende partire a causa della batteria ormai andata. John decide dunque di percorrere una strada isolata, a caccia di un pezzo di ricambio. Intravede Theo (personaggio del primo film) in un locale e si ritrova in breve ad avere a che fare con un gruppo di assassini spietati. Ha inizio una folle fuga, che lo conduce in un sistema d'areazione e poi nella limousine di Argyle, proprio come nel primo capitolo della saga.