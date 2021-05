Tallulah Willis, nozze per la figlia di Bruce Willis e Demi Moore

La terzogenita dei due attori ha condiviso su Instagram il momento della proposta di matrimonio da parte del compagno e il prezioso anello di fidanzamento che si è scelta da sola Condividi:

Tallulah Willis si sposa. La terzogenita di una delle coppie più amate degli anni ‘90, Bruce Willis e Demi Moore, dirà “sì” al compagno Dillon Buss, regista di 32 anni. Sono stati proprio i due innamorati a raccontare i momenti più importanti della proposta su Instagram.

Tallulah Willis si sposa approfondimento Bruce Willis e Demi Moore in quarantena insieme: la foto Nelle immagini postate dalla figlia d'arte, 27 anni, si vede il fidanzato mentre si inginocchia in giardino, con in mano l'anello. Tallulah è sorpresa, felice e alla fine gli salta in braccio. Poco dopo la figlia di Demi e Brice ha condiviso un video che mostra il pegno d'amore, un solitario oro con diamante. Anche Dillon ha condiviso alcune immagini del momento sul social. “Finalmente posso chiamarti la mia fidanzata. Ti amerò per sempre Buuski Lu, sei la mia migliore amica” ha scritto il futuro sposo. “Sei il mio migliore amico”, ha confermato lei.

approfondimento Demi Moore, le foto della diva di Hollywood “Sto ancora elaborando – ha scritto ancora Tallulah su Instagram, a corredo della foto del prezioso anello, che si è scelta da sola - sono sopraffatta dall'amore inviato a me e al mio uomo lentigginoso. Siamo così grati a tutti coloro che stanno assistendo allo svolgersi della nostra storia. Mesi fa ho trovato Crazy gem hunter, il mio nuovo amico, mentre cercavo furiosamente di decodificare il mondo dei diamanti”. La 27enne ha spiegato di aver voluto scegliersi da sola l'anello, una volta deciso insieme al fidanzato di volersi sposare. La ragazza ha studiato e analizzato moltissime pietre, finché non ha trovato quella giusta e insieme alla gioielliera Karina Noel ha studiato e deciso l'aspetto finale del prezioso. Il risultato? Un anello in oro giallo con un diamante centrale in taglio smeraldo. Secondo gli esperti si tratterebbe di una pietra di 8 carati, del valore di 300mila dollari. Chissà, quindi, se Tallulah sapeva già quando e come sarebbe arrivata la proposta di matrimonio del fidanzato. Intanto felicitazioni sono arrivate da Demi Moore e dalle sorelle di Tallulah. “Congratulazioni alla mia bambina e al suo adorabile amato per il loro fidanzamento. Una giornata felice per tutta la famiglia”. “Vi amo immensamente, congratulazioni” ha scritto la sorela maggiore Rumer, 32 anni. “Questa è una giornata benedetta grazie al vostro amore” ha commentato Scout, 29 anni.