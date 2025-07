Bruce Willis, peggiora la malattia: “Non cammina né parla più”

Settant’anni compiuti da poco, una carriera che ha lasciato il segno nel cinema d’azione e una malattia che, giorno dopo giorno, lo sta portando via. Bruce Willis sta affrontando una delle sfide più dure della sua vita. Secondo quanto riportato da People, le sue condizioni sarebbero peggiorate al punto da non permettergli più di camminare, leggere o parlare. Una notizia che colpisce, anche se non sorprende: la diagnosi di demenza frontotemporale era arrivata nel 2022, e da allora la sua presenza pubblica si è fatta sempre più rara. La famiglia, come spesso accade in questi casi, ha scelto il silenzio. Ma il silenzio, a volte, dice molto più delle parole.