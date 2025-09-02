Bruce Willis, la moglie Emma Heming: "Non giudicate la mia scelta"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Bruce Willis, la moglie Emma Heming: "Non giudicate scelta di vivere in casa separata"

Spettacolo
©Getty

Emma Heming risponde alle critiche per la decisione di vivere in una casa separata dal marito, colpito da demenza frontotemporale. Una scelta sofferta, pensata per il bene di Bruce e della famiglia

Bruce Willis combatte da tempo contro la demenza frontotemporale, diagnosticata nel 2023 dopo i primi segnali di afasia. La moglie, Emma Heming Willis, ha spiegato che l’attore vive oggi in una seconda casa, strutturata su un solo piano e attrezzata per garantire assistenza continua e un ambiente sereno. Una scelta complessa, presa per rispondere alle necessità quotidiane di Bruce e allo stesso tempo proteggere le loro figlie, Mabel ed Evelyn, ancora adolescenti.

La risposta alle critiche

La decisione non è passata inosservata. Sui social e nei media internazionali non sono mancate critiche, alle quali Emma ha risposto con fermezza: "Ci saranno sempre due campi opposti: chi ha opinioni e chi ha esperienza reale. Se non hai esperienza, non hai voce, e di sicuro non il diritto di voto". La modella e imprenditrice ha ribadito che la priorità resta il benessere della famiglia, al di là dei giudizi esterni: "Non dovete dare peso alle opinioni rumorose, perché non conoscono la realtà che viviamo".

La quotidianità di Bruce

Secondo quanto raccontato da Emma, Willis è ancora fisicamente mobile e circondato da affetto. La moglie lo visita più volte al giorno e descrive la casa come un ambiente "pieno d’amore, calore, cura e risate". L’attore, icona di Hollywood grazie a film come Die Hard e Il sesto senso, vive così una quotidianità più raccolta, lontana dagli stimoli eccessivi, ma non priva di vicinanza familiare.

Un memoir per raccontare la verità

La scelta di Emma Heming si accompagna alla pubblicazione del suo libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, in uscita il 9 settembre. Un memoir che vuole trasformare la sua esperienza personale di caregiver in una testimonianza collettiva, offrendo sostegno a chi affronta la stessa realtà fatta di dolore, fatica ma anche resilienza. La vicenda di Bruce Willis e della sua famiglia non riguarda soltanto una star di Hollywood. Mette in luce il tema universale dei caregiver e delle scelte difficili che accompagnano la gestione di malattie neurodegenerative. Emma Heming ha scelto di raccontare senza filtri la propria esperienza, sfidando i pregiudizi e restituendo dignità a un ruolo spesso invisibile. 

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso A House of Dynamite di Kathryn Bigelow con Idris...

La Stanza Accanto, il film di Pedro Almodovar su Sky il 3 settembre

Cinema sky cinema

La pellicola premiata con il Leone d'Oro per il miglior film alla 81a Mostra del Cinema di...

Bruce Willis, la moglie Emma Heming: "Non giudicate la mia scelta"

Spettacolo

Emma Heming risponde alle critiche per la decisione di vivere in una casa separata dal marito,...

Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look del red carpet di oggi. FOTO

Cinema

Al sesto giorno di Festival del Cinema, ormai a metà della kermesse, le celebrità hanno ancora...

26 foto

Ultimi episodi di Mercoledì 2, cosa sapere e cosa aspettarsi

Serie TV

Il 3 settembre arriva il finale della seconda stagione della serie con protagonista una...

Spettacolo: Per te