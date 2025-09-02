Bruce Willis, la moglie Emma Heming: "Non giudicate la mia scelta"

La risposta alle critiche

La decisione non è passata inosservata. Sui social e nei media internazionali non sono mancate critiche, alle quali Emma ha risposto con fermezza: "Ci saranno sempre due campi opposti: chi ha opinioni e chi ha esperienza reale. Se non hai esperienza, non hai voce, e di sicuro non il diritto di voto". La modella e imprenditrice ha ribadito che la priorità resta il benessere della famiglia, al di là dei giudizi esterni: "Non dovete dare peso alle opinioni rumorose, perché non conoscono la realtà che viviamo".