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17 serie tv da vedere a ottobre, da Nord Sud Ovest Est a Lupin 4 e La valle dell'Eden

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Ottobre è il mese perfetto per le serate sul divano, e le piattaforme lo sanno: le novità in arrivo sono tantissime, tra grandi ritorni e titoli attesissimi. Su Netflix tornano Lupin, The Diplomat e Nobody Wants This, e Florence Pugh guida la nuova La valle dell'Eden. Su Disney+ Visione è protagonista di VisionQuest e American Horror Story riunisce i suoi personaggi storici. Prime Video punta su Mike Flanagan e sulla sua Carrie tratta da Stephen King, mentre su Sky e NOW torna la serie sugli 883

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