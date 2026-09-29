Ottobre è il mese perfetto per le serate sul divano, e le piattaforme lo sanno: le novità in arrivo sono tantissime, tra grandi ritorni e titoli attesissimi. Su Netflix tornano Lupin, The Diplomat e Nobody Wants This, e Florence Pugh guida la nuova La valle dell'Eden. Su Disney+ Visione è protagonista di VisionQuest e American Horror Story riunisce i suoi personaggi storici. Prime Video punta su Mike Flanagan e sulla sua Carrie tratta da Stephen King, mentre su Sky e NOW torna la serie sugli 883