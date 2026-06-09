Lupin, la data di uscita e il poster della Parte 4 della serie Netflix

Lupin, la data di uscita e il poster della Parte 4 della serie tv NetflixSerie TV
Gli otto episodi in arrivo il 23 ottobre 2026 con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo Assane Diop svilupperanno il colpo di scena rimasto in sospeso alla fine della Parte 3
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha svelato il poster e la data di uscita della Parte 4 della serie tv drammatica poliziesca Lupin, con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo Assane Diop. La nuova stagione in otto episodi arriverà sulla piattaforma di streaming il 23 ottobre 2026.
IL COLPO DI SCENA ALLA FINE DELLA PARTE 3
Liberamente ispirata al personaggio di Arsenio Lupin creato da Maurice Leblanc all’inizio del Novecento, la serie tv Lupin segue le vicende di Assane Diop, un ladro provetto che si aggira per Parigi in cerca di vendetta contro una potente famiglia criminale. La Parte 3, composta da sette episodi, era uscita nell’ottobre 2023 e si era conclusa con un colpo di scena. Dopo aver simulato la propria morte, infatti, il protagonista aveva trascorso la maggior parte della stagione sotto copertura. Dopo aver compiuto furti ad alto rischio nel tentativo di garantire una vita tranquilla e sicura alla moglie, al figlio, alla madre e al suo migliore amico, era però giunto alla conclusione che l’unica via possibile fosse quella di sacrificarsi e di consegnarsi alla polizia. Il cast include Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire Laurent, Antoine Gouy nel ruolo di Benjamin Férel, Soufiane Guerrab nel ruolo di Youssef Guédira, Shirine Boutella nel ruolo di Sofia Belkacem, Etan Simon nel ruolo di Raoul Diop, Clotilde Hesme nel ruolo di Pellegrini, Nicole Garcia nel ruolo di Anne Pellegrini e Hervé Pierre nel ruolo di Hubert Pellegrini. Lo show è una delle produzioni non in lingua inglese più popolari nella storia di Netflix, tanto che le prime parti occupano rispettivamente il terzo, il sesto e il decimo posto nella classifica storica globale. George Kay ha creato la serie tv Lupin in collaborazione con François Uzan e con la partecipazione di Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine. L’attore Omar Sy è co-showrunner insieme a Louis Leterrier. Gli sceneggiatori della Parte 4 includono Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine e Florent Meyer, mentre i registi sono Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gélin. Infine, Lupin è prodotta da Gaumont in collaborazione con Carrousel Studios, di cui lo stesso Sy è socio.
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OMAR SY, LA CARRIERA
Nato il 20 gennaio 1978 a Trappes, in Francia, l’attore Omar Sy ha condotto il programma comico Service Après-Vente des Émissions con Fred Testot e, dopo diversi progetti televisivi, nel 2011 ha recitato per il grande schermo nel film Quasi amici – Intouchables, grazie al quale nel 2012 ha vinto il Premio Cèsar come Miglior attore. Il grande successo della pellicola gli ha aperto le porte di Hollywood per i blockbuster X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), e Jurassic World (2015) e Jurassic World – Il dominio (2022), entrambi recenti capitoli della saga creata da Steven Spielberg. Dal 2018 recita nella serie tv Netflix Lupin, dove interpreta il ladro gentiluomo Assane Diop. L’attore, che vive e lavora tra Parigi e Los Angeles, è apparso anche in film come Inferno (2016) di Ron Howard, Il vangelo secondo Clarence (2023), The Killer (2024) di John Woo e Shadow Force – Ultima missione (2025).
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