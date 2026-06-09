Le riprese della serie televisiva sono attualmente in corso in Georgia e, nonostante il debutto sia ancora lontano, il materiale diffuso dalla piattaforma di streaming ha già suscitato notevole interesse grazie all’approccio particolarmente tenero adottato per presentare il protagonista

Scooby-Doo: Origins sta (quasi) per arrivare: nonostante l'uscita dell'attesissima serie tv live action sia ancora lontana (2027), Netflix ha presentato nelle scorse ore il primo teaser che mette al centro un giovane, tenerissimo Scooby-Doo. La piattaforma di straming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso le prime immagini (che potete guardare in fondo a questo articolo) di Scooby-Doo: Origins, la nuova serie live-action dedicata alla nascita della Mystery Inc., prevista su Netflix nel 2027. Il breve filmato promozionale offre un primo sguardo all’universo della produzione e concentra l’attenzione soprattutto sul personaggio più iconico del franchise: Scooby-Doo. La particolarità del progetto risiede nella scelta di affidare il ruolo del celebre cane a un vero cucciolo di alano, elemento destinato a caratterizzare profondamente il racconto delle origini della squadra investigativa. Le riprese della serie sono in corso in Georgia e, nonostante il debutto sia ancora lontano, il materiale diffuso da Netflix ha già suscitato notevole interesse grazie all’approccio particolarmente tenero adottato per presentare il protagonista.

Un teaser costruito attraverso gli occhi del cane Nel primo teaser ufficiale di Scooby-Doo: Origins, Netflix sceglie di raccontare la scena dalla prospettiva di Scooby-Doo. La sequenza iniziale accompagna gli spettatori attraverso il punto di vista dell’animale: rumori attutiti, passi rapidi e abbai scandiscono l’avvicinamento del protagonista. Il momento centrale del filmato arriva quando il cucciolo raggiunge Shaggy e si lancia tra le sue braccia. A interpretare il futuro migliore amico di Scooby-Doo è Tanner Hagen, chiamato a dare volto a uno dei personaggi più celebri dell’intero franchise. La decisione di utilizzare un alano reale rappresenta una delle principali novità della produzione. A differenza di altre incarnazioni del personaggio, infatti, Scooby-Doo non verrà realizzato attraverso l’animazione o mediante effetti digitali, ma sarà presente come vero cane all’interno della narrazione live-action. Una scelta che segna un cambiamento significativo rispetto alla tradizione del marchio creato da Hanna-Barbera e che punta a valorizzare l’aspetto emotivo del rapporto tra Scooby-Doo e il gruppo di amici. Prima delle indagini, dei travestimenti, dei falsi fenomeni soprannaturali e delle celebri avventure, al centro della storia rimane infatti il legame tra il cane e i membri della futura Mystery Inc. Approfondimento Scooby Doo, Paul Walter Hauser nel cast della serie tv live-action

Le origini della Mystery Inc. tra mistero e formazione La vicenda narrata in Scooby-Doo: Origins prende avvio durante quella che sembra essere un’estate come tante. Shaggy e Daphne, interpretata da Mckenna Grace, si incontrano in un campo estivo poco prima che un evento inquietante cambi radicalmente il corso delle loro giornate. Al centro dell’enigma compare un piccolo alano senza proprietario. Il cane sembra essere collegato a un episodio oscuro e misterioso, caratterizzato da elementi che appaiono riconducibili al soprannaturale. A unirsi all’avventura saranno anche Velma e Freddy. Il personaggio di Velma sarà interpretato da Abby Ryder Fortson e rappresenterà la componente più razionale del gruppo, grazie al suo approccio metodico e logico. Freddy avrà invece il volto di Maxwell Jenkins e verrà introdotto come una figura nuova, carismatica e fuori dall’ordinario. I quattro giovani protagonisti si troveranno così coinvolti in un’indagine destinata a trasformare una semplice esperienza estiva in una vicenda ricca di misteri e rivelazioni, destinata a segnare l’inizio della loro futura collaborazione. Approfondimento Scooby Doo, Jenkins, Ryder Fortson e Hagen nel cast della serie tv

Il cast e il team creativo dietro la serie Tra gli interpreti figura anche Paul Walter Hauser. Al momento, tuttavia, la produzione non ha ancora rivelato quale sarà il personaggio affidato all’attore, alimentando ulteriormente l’interesse attorno al progetto. La serie si presenta come una produzione orientata al pubblico young adult e sembra combinare diversi elementi narrativi, intrecciando avventura adolescenziale, mistero e percorso di crescita personale. Sul fronte creativo, la guida del progetto è stata affidata a Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, impegnati sia nella sceneggiatura sia nel ruolo di produttori esecutivi. Tra i produttori figurano inoltre Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, André Nemec, Jeff Pinkner, Adrienne Erickson e Toby Haynes. Quest’ultimo sarà anche il regista del primo episodio. La produzione è curata da Warner Bros. Television. Approfondimento Scooby-Doo, annunciata la serie live action